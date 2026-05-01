Lista sponsorilor AUR în 2025. Câți bani a donat controversatul Victor Micula

Datele din Monitorul Oficial arată că situația donațiilor, cotizațiilor și împrumuturilor către AUR în 2025 este următoarea:

9.026.738,30 lei (aprox. 1,8 milioane de euro) – cotizații

145.300,00 lei (aprox. 29 de mii de euro) – donații membri de partid care depășesc 10 salarii minime brute.

114.670,00 lei (aprox. 23 de mii de euro) – donații persoane fizice care au donat peste 10 salarii minime brute.

10.371.250,00 lei (aprox. 2,07 milioane de euro) – persoane fizice care au acordat împrumuturi peste 100 de salarii minime brute.

6.800.000 lei (aprox. 1,3 milioane de euro) – firme (persoane juridice) care au acordat împrumuturi peste 100 de salarii minime brute.

În total, vorbim de aproximativ 5,3 milioane de euro. De menționat că împrumuturile se rambursează, însă donațiile nu.

Micula Jr., donație către AUR de aproape 20.000 de euro

Personaj cunoscut pe platforma de socializare chinezească TikTok, dar și în lumea bună a copiilor de bani gata, Victor Micula este fiul lui Viorel Micula, patronul Frutti Fresh.

El a împrumutat partidul AUR cu suma de 95.200,00 lei în luna iunie a anului 2025. Adică aproape 20.000 de euro a virat către partidul lui Simion. Donația apare în dreptul membrilor de partid.

Victor Micula a fost condamnat definitiv în martie 2026 la trei ani de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Alba Iulia. Magistrații au decis să-l oblige să presteze și 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Decizia vine după ce Micula Jr. a făcut apel asupra deciziei Tribunalului Bihor, care îl condamnase inițial la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru acces la un sistem informatic, potrivit Alba24.

Micula Jr. este cunoscut pentru stilul său opulent. În 2015, el a sărit în mare direct din elicopter în stațiunea Mamaia, potrivit știrileprotv.ro. Aceeași sursă relata în 2013 că Victor Micula a mers cu elicopterul la mormântul lui Arsenie Boca.

Frații Micula, despăgubiți cu peste 350 de milioane de dolari de statul român

O curte federală de apel din Statele Unite a dat câștig de cauză fraților Micula (Ioan și Viorel) în 2024 și a obligat statul român să le plătească 356 de milioane de dolari, plus dobânzi, potrivit Profit.ro.

Recent, liderul PSD Sorin Grindeanu a acuzat guvernarea liberală din 2019, condusă de Ludovic Orban, că ar fi aprobat plata a 400 de milioane de euro către frații Micula în urma unei negocieri informale.

„Vă spun, vreo 2 miliarde care stau fiindcă un fost prim-ministru liberal, pe colțul mesei de prim-ministru, în biroul său, pe un șervețel, a considerat necesar că trebuie să cheme funcționari din Ministerul Finanțelor, cu oamenii de afaceri de față, să-i oblige într-un fel să plătească 400 și ceva de milioane de euro către acei oameni de afaceri. Oameni de afaceri din Bihor. Vorbesc de un fost prim-ministru liberal, Ludovic Orban care a chemat funcționari să aibă o discuție cu oamenii de afaceri respectivi de față”, a spus Sorin Grindeanu la G4Media.

Cine se mai află pe lista sponsorilor AUR

Pe lista donatorilor AUR se află și Adrian Axinia cu 50.100,00 lei, Mohammad Murad cu 69.670,00 lei și Mihail Dan Dojana cu 45.000,00 lei.

Axinia este europarlamentar, iar Mohammad Murad este deputat, ambii din partea AUR. Cel din urmă figurează pe lista persoanelor fizice, și nu pe lista membrilor de partid.

Mihai Dan Dojana a fost șef al Administrației Fondului de Mediu cu rang de secretar de stat și consilier ministerial. A coordonat organizația AUR Sector 1, din fruntea căreia a plecat în aprilie 2024.

Împrumut de 100 de mii de euro de la firma soțului Gianinei Șerban

Și deputata Gianina Șerban și soțul acesteia se află pe lista celor care au împrumutat partidul AUR în 2025. Aproximativ 100 de mii de euro (500.000 lei) a dat deputata Gianina Șerban partidului lui Simion pe data de 3 aprilie 2025. Împrumutul a fost rambursat integral în luna noiembrie a anului trecut, potrivit datelor din Monitorul Oficial.

Și firma SERBAN RESIDENTIAL CONSTRUCT SRL a împrumutat AUR cu suma de 100 de mii de euro în 2025. Compania îl are asociat unic pe soțul Gianinei Șerban, Adrian Mihail Șerban, potrivit datelor de pe listăfirme.ro. Împrumutul a fost rambursat tot în luna noiembrie 2025.

Gianina Șerban este nașa de botez a copilului lui George Simion.

Lista completă a împrumuturilor