Scandal în jurul miliardelor din SAFE. Șeful Romarm cere judecarea ministrului Apărării

Tensiunile legate de programul european SAFE au provocat un conflict deschis între conducerea Romarm și Ministerul Apărării. Răzvan Pîrcălăbescu, managerul general al Romarm, a lansat acuzații dure la adresa ministrului Radu Miruță. Acesta susține că ministrul ar fi blocat intenționat fondurile destinate investițiilor în industria națională de armament. Disputa apare într-un moment în care România trebuie să acceseze miliarde de euro prin programe europene.

Managerul Romarm consideră că acțiunile ministrului au afectat grav capacitatea de apărare a țării. Pîrcălăbescu afirmă că Miruță a refuzat finanțarea fabricilor românești în perioada în care conducea Ministerul Economiei. Mai mult, acesta este acuzat că ar fi încercat să saboteze proiectele curente chiar și din funcția actuală. De asemenea, există nemulțumiri legate de asumarea meritelor pentru producția noii arme de asalt de la Cugir.

„Miruță ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale. De asemenea, și-a bătut joc de apărare atât în perioada în care a fost ministrul Economiei, cât și la Apărare. Când a fost ministru la Economie, a privat apărarea de toți banii pentru investiții, iar acum a încercat sabotarea lor. Eu cred că asta ar trebui făcut pentru a nu se mai ajunge la astfel de situații”, a spus managerul Romarm la Antena 3 CNN.

Miza financiară a programului european SAFE

Programul SAFE este o inițiativă a Uniunii Europene pentru întărirea apărării statelor membre până în anul 2030. România are alocate aproximativ 16,6 miliarde de euro în cadrul acestui proiect masiv de securitate. O parte importantă din acești bani ar putea ajunge la grupul german Rheinmetall. În replică, ministrul Miruță promite că jumătate din producție se va face în centre din România. Printre unitățile vizate se numără fabricile din Cugir, Sadu, Brașov, Mediaș și Mangalia.

