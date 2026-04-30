Oana Gheorghiu, vicepremier, a trimis în această seară un mail tuturor parlamentarilor în care a făcut „apel la înțelepciune și curaj”. Demersul său vine în contextul în care marțea viitoare va fi votată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Într-un mesaj pe Facebook, Oana Gheorghiu a precizat că a atașat mesajului raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat, „documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”.

„Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”, a completat Oana Gheorghiu.

Mail-ul vicepremierului

Cotidianul a obținut în exclusivitate mail-ul trimis de aceasta deputaților și senatorilor și vi-l prezintă în cele ce urmează:

„Există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce, pe moment, pare mai convenabil să fie adevărat. Acesta este unul dintre acele momente.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului este construită în jurul unei acuze pe cât de gravă, pe atât de falsă: aceea că Guvernul vrea să vândă fraudulos averea statului.

Vă trimit documentul care stă la baza acestei acuze. Acest document nu este o interpretare politică, juridică sau de orice altă natură. Acest document este documentul original, exact așa cum a fost el prezentat în ședința de Guvern din data de 16 aprilie și așa cum a fost publicat pe site-ul oficial al Guvernului imediat după.

Vă invit să îl citiți. Vă invit să îl verificați. Vă invit să trageți propriile concluzii.

Nu vă invit să susțineți acest guvern. Aceasta e o decizie ce revine, în mod evident, conștiinței dumneavoastră. Ce vă invit, însă, să faceți este să decideți votul dumneavoastră cunoscând faptele, nu crezând manipulările. Pentru că faptele sunt verificabile, iar motivul invocat pentru dărâmarea acestui Guvern nu există în realitate.

Vă rog să vă adresați o singură întrebare, departe de presiunea de partid, departe de ordinul de vot, departe de camerele de filmat:

Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?

Pentru că ceea ce traversăm în aceste zile nu este doar o criză politică. Este un moment în care se joacă, la propriu, direcția României:

Fie îndreptăm România spre un viitor în care instituțiile funcționează, în care adevărul se bazează pe fapte reale, în care reforma e posibilă chiar când doare,

Fie mergem înapoi spre bezna anilor ’90, când același slogan „nu ne vindem țara” a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o, au abuzat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu.

Consecințele acestei alegeri sunt reale și ele revin asupra României și asupra fiecărui român onest, care se așteaptă ca statul să funcționeze corect.

Aveți puterea reală de a decide și am convingerea că veți lua această decizie nu pentru beneficiul unui șef de partid, ci pentru cele 19 milioane de români, care nu vor fi pe 5 mai în sala Parlamentului cu dumneavoastră, dar ale căror vieți vor fi influențate decisiv de ceea ce se întâmplă în ea. Dumneavoastră aveți puterea să dați curs adevărului, nu manipulării.

Documentul este disponibil aici. Vă invit să îl citiți înainte de a vota.

Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el.

Cu încredere,

Oana Gheorghiu

Viceprim-ministru al României”, este mail-ul trimis de Oana Gheorghiu.