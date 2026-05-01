Scenariile PNL pentru ieșirea din criza politică SURSE

Liderii PNL iau în calcul mai multe scenarii pentru viitorului partidului, atât prin continuarea rămânerii la putere, dar și modul cum să facă opoziție. Pe de altă parte, sunt unii care îi cântă deja prohodul lui Ilie Bolojan și așteaptă cu nerăbdarea revenirea la camaraderia cu PSD.

De Radu Eremia - Redactor-șef adjunct
Ilie Bolojan în Parlamentul României FOTO Facebook PNL - Arhivă

Ofensiva PSD-AUR nu i-a prins total descumpăniți pe liberali, care la rândul lor pun la cale mai multe scenarii pentru viitorul politic. Iar părerile sunt împărțite pe tema căii de urmat.

Până marți Ilie Bolojan încă mai este în funcție. Șansele ca moțiunea de cenzură să nu treacă sunt mici. Iar acest lucru e recunoscut și de liderii PNL consultați de Cotidianul. Întrebările esențiale pentru viitorul PNL sunt două:

i) Ce face PNL: vine sau nu în noul guvern?

ii) Ce fac liberalii cu Ilie Bolojan: încep să îl sape metodic pentru PSD, îl acceptă fără probleme sau puciștii dau drumul asaltului în forță?

Soarta guvernării

Sursele Cotidianul au precizat că liberalii sunt mai flexibili decât par la prima vedere. Oficial, Biroul Politic Național a votat că dărâmarea unui Guvern Bolojan de PSD va duce automat la intrarea în opoziție. Dar situația s-a mai schimbat. Surse la de la vârful PNL, dar și ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan, arată că liberalii pot continua să conducă Executivul, dar fără PSD alături.

„În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a precizat Ilie Bolojan. Însă o nou propunere a lui Ilie Bolojan este de neacceptat de către PSD, plus că ar fi și probleme de constituționalitate. Miza pentru PNL ar fi o continuare a reformelor în stil propriu, ceea ce oricum deranjează de acum. Prin urmare, șanse mici.

Așadar, vine o variantă numărul doi: PNL în Opoziție. Mai mulți lideri PNL au precizat că liberalii sunt deschiși să treacă în opoziție, iar din opoziție să sprijine un guvern minoritar în jurul PSD. „În fiecare dimineață PSD să vină să negocieze cu Ilie Bolojan ce vrea să treacă”, susține unul dintre vicepreședinții PNL pentru Cotidianul.

PNL, între unitate și scindare pe tema Bolojan

Cealaltă problemă este cea legată de raportarea membrilor de partid la criza guvernamentală. PSD a sesizat fisura și se bazează un al treilea scenariu. Să tragă de timp cu un premier interimar, care în mod clar nu va fi Bolojan, pentru a putea să creeze agitație în PNL. Iar agitația din PNL să ducă la schimbarea lui Ilie Bolojan.

Însă disidența față de conducerea asigurată de Ilie Bolojan nu este atât de ușor de consolidat. O bună parte a partidului mai degrabă intră în opoziție cu Bolojan decât să se pună la remorca PSD. „PNL trebuie să aleagă între beneficii pe termen scurt și existența sa după 2028”, a precizat un lider vechi al formațiunii pentru Cotidianul.

Surse din tabăra conturată în jurul lui Hubert Thuma susțin că revolta din interior e inevitabilă și Bolojan va fi „măturat”. „Toate măsurile economice ale lui Bolojan sunt pe placul oamenilor și ale membrilor de partid? Nu. Mai sunt și investițiile blocate din programele pentru primari. De luni de zile nu au mai văzut un ban și au de plată furnizări”, arată reprezentantul taberei Thuma.

Liberalii mai detașați de susținerea lui Bolojan, dar nici parte a grupării Thuma, văd cu alți ochi situația. Mai precis, presiunea pe Bolojan va crește, probabil vor fi mici tatonări de schimbare a șefului de partid, dacă la Guvern ajunge un alt prim-ministru liberal, dar sunt șanse mici să plece Bolojan până la Congresul PNL de la anul. Grosul membrilor sunt conștienți de atuul Bolojan și în cazul ieșirii de la guvernare: un șef de partid cu mult peste scorul formațiunii. Practic, în acest moment, din toți liderii partidelor parlamentare, Bolojan este singura locomotivă electorală.

Însă toate aceste vor începe să fie rezolvate, odată cu plecarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru. Iar tranșarea situației PNL e doar o problemă de timp.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro