Grindeanu „i-o taie scurt” lui Bolojan de 1 mai: „Se poate guverna în România și fără domnia sa”

Se poate guverna România și fără Ilie Bolojan, se pot construi autostrăzi și fără a fi el premier, a spus Grindeanu, care îl compară pe liberal cu Liviu Dragnea, din perioada în care PSD i-a retras susținerea politică chiar lui, pe când ocupa fotoliul de prim-ministru.

„Dacă se potrivește cu cineva Ilie Bolojan, se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci. Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpie, otrăvește fântânile, taie toate punțile de dialog, astfel încât, după domnia sa, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Tactica pe care o aplică prim-ministrul denotă iresponsabilitate. Se poate guverna în România și fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi și fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Există viață și după ziua de marți – și pentru noi trebuie să fie o viață mai bună. Exact cum făcea Liviu Dragnea, Ilie Bolojan încearcă să controleze întreaga scenă politică și, dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot. N-am să intru în acest joc. Eu am înțeles apelul făcut de președintele Nicușor Dan, care a rugat să se dezescaladeze discursul public”, a declarat, joi seara, Sorin Grindeanu.

Strategia de a depune moțiune cu AUR ar fi rezultatul unui calcul pur matematic

„Puteau exista două moțiuni: una înaintată de AUR și una de PSD, dar exista riscul să se anihileze reciproc. N-am făcut decât să maximizez șansa unei moțiuni și de a schimba guvernul.

AUR a fost votat de cetățeni, e al doilea partid din România. PSD nu a făcut înțelegeri nici la buget, când era foarte simplu să o facem. Puteam să fac o înțelege foarte simplă cu AUR și n-am făcut”, a mai spus Grindeanu.

„Nu am fi în această situația dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia”

De ce nu faceți Guvern cu AUR? Nu am fi în această situația dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia. Atât timp cât i-am retras sprijinul politic, în orice țară ar fi fost, prim-ministrul ar fi trebuit să-și dea demisia. Nu există o majoritate care să-l susțină. Demersul acesta e unul parlamentar și nu există nicio înțelegere post-moțiune. Îmi doresc ca soluția post-moțiune să fie una între partidele care au fost și până acum această majoritate. De aceea n-am să intru în capcana lui Ilie Bolojan – ”după mine, potopul” – a spus social-democratul.

Tot șeful PSD a mai spus că partidul său „nu va face majoritate de guvernare cu AUR. Ne dorim una în interiorul aceleiași coaliții. Simplu”.

Fără Bolojan sau în Opoziție – singurele variante acceptate de PSD

PSD ia în calcul doar două variante. Fie rămâne în Guvern fără Bolojan, fie trece în Opoziție.

„Ne dorim o soluție în interiorul acestei coaliții, dar fără Ilie Bolojan. Dacă nu se va putea, PSD va trece în Opoziție. Ori facem o soluție de acest tip, ori PSD trece în Opoziție. Nu avem altă variantă.

Nu pot să spun, la fiecare 5 minute, că nu vom face Guvern PSD – AUR. Am citit dorința lor cu privire la moțiunea de cenzură, am avut eu o discuție cu George Simion și i-am spus că dacă-și dorește cu adevărat să dărâme Guvernul, trebuie să facem o moțiune comună. A fost de acord. Nu mi-a cerut absolut nimic la schimb”, a mai spus Grindeanu.