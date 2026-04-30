„Grindeanu e în stare să ne convingă că OUG 13 a fost demers pro-european!” Lider PNL, atacuri în rafală la PSD

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a pornit rafala de postări critice ieri. În primul mesaj, Mureșan a transmis că o decizie corectă luată de liberali reprezintă renunțarea la dialogul cu partidul condus de Sorin Grindeanu, PSD, după ce aceștia s-au aliat cu AUR.

„Cine are o problemă cu Ilie Bolojan și e fericit alături de AUR nu poate fi un partener pentru reforme și modernizarea României.

Decizia Partidului Național Liberal de a întoarce spatele PSD-ului, după ce PSD-ul s-a întors cu fața spre AUR, este corectă.”

Ulterior, Mureșan a scris un nou mesaj, în care spune că orice guvernare viitoare cu PSD în compoziție ar fi anti-europeană.

„Un guvern cu participarea PSD-ului va fi un guvern anti-european, nu un guvern pro-european.

Contează faptele PSD-ului, nu vorbele PSD-ului.”

Lider PNL: Să nu credem ce zice Sorin Grindeanu în aceste zile

Câteva ore mai târziu, Siegfried Mureșan a lansat un atac direct la șeful PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a fost premier în 2017, până când a fost demis după multă presiune populară în urma semnării OUG 13.

„Domnul Sorin Grindeanu este în stare să ne convingă că OUG 13 a fost un demers pro-european”, a scris Mureșan pe Facebook. Atât de mult a ținut europarlamentarul la această postare că a doua dimineață a decis să o reposteze.

Ulterior, Mureșan a acuzat că parteneriatul AUR-PSD este pregătit de mult. Acesta prezintă drept punct de referință momentul în care PSD a scos din statut cuvântul „progresist”.

„PSD a eliminat încă din octombrie cuvântul „progresist” din statut, înlocuind sintagma cu lozinci apropiate de doctrina AUR.

Parteneriatul AUR – PSD se pregătește de mult.

Să nu credem ce zice Sorin Grindeanu în aceste zile.”

Liberali care lasă ușa deschisă pentru PSD

Poziția lui Siegfried Mureșan nu se bucură de consens în PNL.

Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al PNL, a argumentat pe Facebook necesitatea negocierilor cu PSD pentru a evita intrarea AUR la guvernare.

„Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice.”

Valeriu Iftime, șeful CJ Botoșani, care este considerat un apropiat al premierului, a tras și el concluzia că liberalii nu pot evita negocierile cu PSD.

„Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai fie acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan. Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta.

(…) Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor și un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan, un guvern de coaliție, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios, ăsta e drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român”, a declarat marți Valeriu Iftime, pentru AGERPRES.

Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj ales din partea PNL, a lansat pe Facebook un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a restului conducerii liberale. Tișe susține că premierul nu urmărește interesul național, ci să „guverneze cu 12%”. Totodată, acesta atrage atenția asupra încercărilor de negociere cu AUR, care au redevenit „extremiști” în discursul liberal după ce au decis să meargă alături de PSD.

Președintele CJ Cluj, ales din partea PNL, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că face orice doar pentru a rămâne la guvernare „în interesul lui național”.

„PNL, cu un scor “uriaș de 12%” nu-i așa, se gândea și încă gândește, că poate guverna singur — adică „singur” doar de ochii lumii, de fapt cu parlamentari „furați” de la AUR. Știu, da, da… „în interes național”. Scuze, în interesul lui național! Pe cine mai conving…!? Nu ați înțeles! Noi suntem niște tolomaci …”, a scris Tișe pe Facebook.

Liberalul acuză conducerea actuală a PNL de incompetență politică.

„Interesul național nu este cum îl văd eu și cu tine, ci este doar așa cum îl vede conducerea partidului, în majoritate incompetentă politic – fără voturi luate de la electorat!”, acuză Tișe.