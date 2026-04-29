Șeful CJ Cluj, liberal vechi, atac frontal la Bolojan: Noi suntem niște tolomaci…

Președintele CJ Cluj, ales din partea PNL, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că face orice doar pentru a rămâne la guvernare „în interesul lui național”.

„PNL, cu un scor “uriaș de 12%” nu-i așa, se gândea și încă gândește, că poate guverna singur — adică „singur” doar de ochii lumii, de fapt cu parlamentari „furați” de la AUR. Știu, da, da… „în interes național”. Scuze, în interesul lui național! Pe cine mai conving…!? Nu ați înțeles! Noi suntem niște tolomaci …”, a scris Tișe pe Facebook.

Liberalul acuză conducerea actuală a PNL de incompetență politică.

„Interesul național nu este cum îl văd eu și cu tine, ci este doar așa cum îl vede conducerea partidului, în majoritate incompetentă politic – fără voturi luate de la electorat!”, acuză Tișe.

„Furați ca mireasa politică”

Șeful CJ Cluj denunță și încercarea de „spălare” a imaginii AUR, ca mai apoi conducerea PNL să se întoarcă la retorica inițială, care categorisește partidul condus de George Simion drept „extremist”.

„Doar că, surpriză, se pare că alții i-au luat-o înainte PNL-ului și i-au „furat” pe cei de la AUR. Extremiștii …de ei , ce sunt !? Ce să vezi? Acum culegem ce am vrut să semănăm… Doamne ferește!”

Alin Tișe avertizează că semnalul dat în teritoriu pentru liberali este că a devenit acceptabil să colaborezi sau chiar să migrezi la AUR.

„PNL spera mai departe ca parlamentarii extremiști de la AUR, ii vor salva și nu vor vota moțiunea. Furați fiind, ca “mireasa politică”. Atenție insa la aleșii locali PNL, care vor putea migra acum spre AUR, dacă tot e bun acum și a devenit frecventabil pentru PNL.”

Partidul Social Democrat a lansat azi un apel către liberalii care nu țin cu dinții de premierul Ilie Bolojan. PSD le cere politicienilor din PNL care ar fi deschiși să renegocieze cu social-democrații după debarcarea prim-ministrului să iasă public și să anunțe acest lucru. Postarea vine după ce mai multe voci din PNL au vorbit despre cum trebuie continuată coaliția pro-europeană. Declarațiile vin în opoziție cu poziția asumată în interiorul formațiunii de a nu mai colabora cu PSD în cazul debarcării lui Bolojan.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, a scris PSD pe Facebook.

Liberali care lasă ușa deschisă pentru PSD

Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al PNL, a argumentat pe Facebook necesitatea negocierilor cu PSD pentru a evita intrarea AUR la guvernare.

„Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice.”

Valeriu Iftime, șeful CJ Botoșani, care este considerat un apropiat al premierului, a tras și el concluzia că liberalii nu pot evita negocierile cu PSD.

„Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai fie acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan. Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta.

(…) Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor și un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan, un guvern de coaliție, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios, ăsta e drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român”, a declarat marți Valeriu Iftime, pentru AGERPRES.