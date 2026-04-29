PSD, apel către trădătorii din PNL: Bolojan se agață cu orice preț de funcție

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că se ține cu orice preț de funcție. Social-democrații susțin că efectele negative asupra economiei vin din cauza încăpățânării lui Bolojan, care nu vrea să-și dea demisia.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!

Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție – contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut – nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării. Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, au postat social-democrații pe Facebook.

PSD face referire la declarațiile mai multor liberali, precum fostul purtător de cuvânt al partidului Ionuț Stroe sau șeful CJ Botoșani, Valeriu Iftime, care au lăsat ușa deschisă la dialog între partidele pro-occidentale chiar și dacă PSD îl debarcă pe premier. Social-democrații le cer și altor liberali să-și asume astfel de puncte de vedere.

PSD caută susținere în PNL

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile.”

PSD dorește ca Ilie Bolojan să plece prin demisie, iar Coaliția actuală de guvernare să continue sub un alt premier.

„Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia.

Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum.”

Liberali care lasă ușa deschisă pentru PSD

Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al PNL, a argumentat pe Facebook necesitatea negocierilor cu PSD pentru a evita intrarea AUR la guvernare.

„Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD–AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură.

Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru!

Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice.

Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României.

E nevoie de maturitate politică acum și de reconstrucția unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem.”

„Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare”

Valeriu Iftime, șeful CJ Botoșani, care este considerat un apropiat al premierului, a tras și el concluzia că liberalii nu pot evita negocierile cu PSD.

„Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai fie acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan. Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta.

(…) Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor și un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan, un guvern de coaliție, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios, ăsta e drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român”, a declarat marți Valeriu Iftime, pentru AGERPRES.

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă. Aceștia au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Între timp, partidele au strâns 253 de semnături. Acestea vin din rândurile PSD, AUR, PACE, POT, Uniți pentru România și independenți.