În aplauzele parlamentarilor PSD și AUR a acuzat Guvernul Bolojan că vrea să vândă pe bucăți companiile de stat până când Guvernul ajunge să piardă controlul asupra lor. În textul moțiunii, Bolojan este acuzat că orchestrează „cea mai mare ticăloșie din ultimele decenii”. În același timp, senatorul Petrișor Peiu are un portofoliu de investiții care valorează milioane de euro și care, conform calculelor Cotidianul, a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan este acuzat de PSD și AUR că vrea să „distrugă economia”, să „sărăcească populația” și să vândă în mod fraudulos „averea statului”, adică acele companii profitabile din energie, în principal.

„Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!

De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale.

Vorbim despre un mecanism care exclude românii de la participare și mută bani din proprietatea statului în buzunarele private ale unor cercuri obscure de interese”, spunea, de la tribuna Camerei Deputaților, liderul senatorilor AUR.

Senatorul milionar AUR cu investiții pe piața de capital

În realitate, vorbim despre pachete minoritare de acțiuni ale companiilor de stat care vor ajunge să fie tranzacționate pe piața liberă a Bursei de Valori București. Spre exemplu, Guvernul Bolojan ar vrea să vândă 10% din acțiunile Hidroelectrica (statul deține 80% din companie) și 7% din acțiunile Romgaz (statul deține 70% din companie). Dacă statul român vinde aceste procente nu are cum să piardă controlul asupra Hidroelectrica sau Romgaz.

În 2024, când a intrat în Parlament, Petrișor Peiu avea un portofoliu de investiții la Bursa de Valori București evaluat la 1,5 milioane de euro. Conform declarației sale de avere, Peiu a investit în aproape 30 de companii listate la bursă, multe dintre ele companii de stat: Hidroelectrica, Transelectrica, Transgaz, Petrom, Nuclearelectrica, Romgaz etc.

Dacă Guvernele din trecut nu luau decizia de a lista acțiunile acestor companii, Peiu nu ar fi avut cum să investească în ele, cum au făcut sute de mii de români în mod direct în ultimii ani și milioane indirect, prin fondurile de pensii.

Profit de sute de mii de euro din investiții la bursă

În 2024, valoarea celor 5.431 de acțiuni la Hidroelectrica deținute de Peiu, conform declarației de avere, era de 666.926 de lei. Astăzi, valoarea lor a ajuns la 846.236 de lei.

În cazul Romgaz, Peiu a cumpărat 225.490 de acțiuni, care atunci valorau 1.210.881 de lei. Astăzi valorează 2.850.193 de lei. Un randament al investiției de 1,6 milioane de lei, adică peste 300.000 de euro, în doar doi ani. În 2024, o acțiune la Romgaz se vindea cu 5 lei, astăzi se vinde cu mai mult de 12 lei.

În cazul Petrom, Peiu deținea 1.698.029 de acțiuni, care atunci valorau 1.214.939 lei. Astăzi prețul unei acțiuni este de 1 leu, deci Peiu a făcut profit peste 400.000 de lei.

În total, doar din aceste trei companii de stat, senatorul AUR Petrișor Peiu a făcut un profit pe hârtie (dacă nu a vândut acțiunile) de 2,2 milioane de lei, în jur de 450.000 de euro. Estimarea nu include și dividendele pe care le-a încasat în ultimii doi ani de la Hidroelectrica, Romgaz și Petrom.

„Eu din asta trăiesc!”

„Eu nu mă opun prezenței pe Bursă, sunt un practicant, eu din asta trăiesc. Mi-am construit un viitor mai sigur din aceste investiții, nu pot să pledez împotriva lor”, spune Petrișor Peiu.

Cu toate acestea, în Parlament, Petrișor Peiu a citit fără nicio problemă moțiunea de cenzură: „Vorbim aici de tranzacții din care statul român ar pierde miliarde de lei prin subevaluarea activelor. Practic, sunt bani evaporați din patrimoniul public, la dispoziția premierului Bolojan, prin pixul vicepremierului Gheorghiu. Iar efectele nu se opresc aici: scade valoarea acestor companii, scade influența statului în sectoare strategice, iar în cazul Romgaz se coboară sub praguri de control esențiale. Este o decizie care slăbește poziția statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic! (…)

Este o recunoaștere implicită a incapacității de guvernare în interesul României, iar soluția pe care o oferă premierul Ilie Bolojan prin vocea vicepremierului Oana Gheorghiu nu este reforma managementului, ci pur și simplu cedarea controlului”, se arată în moțiunea de cenzură citită de Peiu.

În realitate, însă, valoarea companiilor de stat din sectoarele strategice a crescut de când s-au listat la Bursă. Hidroelectrica a ajuns la o capitalizare de piață de peste 72 de miliarde de lei, adică peste 14 miliarde de euro. Romgaz a ajuns la o evaluare de 50 de miliarde de lei.

Peiu nu este de acord cu moțiunea, dar tot a citit-o

„Trebuie să înțelegeți că textul moțiunii de cenzură este un compromis între mai multe partide. Partea aceasta (despre listarea la bursă a companiilor de stat n.r.) nu-mi aparține mie. Eu am spus tot timpul care cred că este soluția. Eu cred foarte tare în implicarea Bursei de Valori. Cred însă, spre deosebire de Guvern și de colegii de la PSD, că soluția nu este ca statul să vândă acțiuni, ci companiile să emită acțiuni noi, care să poată fi cumpărate de cetățenii români într-o măsură mai mare decât până acum și așa să intre acționariatul privat în companii”, explică Petrișor Peiu.

Senatorul AUR susține că dacă Guvernul vinde pachetele de acțiuni din companii, banii vor fi risipiți instant în marele sac al bugetului. Soluția lui Peiu, emiterea de obligațiuni, ar duce la creșterea investițiilor pentru companii, iar acești bani ar ajunge să fie gestionați de conducerea companiilor de stat și nu de acționarul companiilor, adică statul român prin ministerele din subordine.

Cu toate acestea, AUR ar urma să voteze cot la cot cu PSD legea prin care se interzice pe o perioadă de doi ani listarea la bursă a companiilor de stat profitabile.