Alianța de conjunctură dintre PSD și AUR dă de gândit. Ce interese ar putea lega două partide care sunt rivale pe viață și pe moarte. Se alimentează cu voturi din același bazin electoral. Își dispută supremația pe scena politică. Ascensiunea unuia înseamnă decăderea celuilalt.

🔴 AUR. Interesul AUR este:

Să ajungă la guvernare ca să arate că nu doar țipă din opoziție. Să umilească PSD, astfel încât PSD să devină mic și AUR să îi ia locul de cel mai mare partid din România. Să se ajungă la anticipate, ca să ia un scor mult mai mare decât acum.

Ce obține AUR din ajutorul dat PSD la moțiunea de cenzură?

Teoretic, nimic.

La anticipate e greu de crezut că se va ajunge vreodată. Instrumentul e în mâinile lui Nicușor Dan și al Parlamentului. Ce aleși vor vota să își piardă locul călduț? Și, dacă totuși o vor face ei, de ce ar declanșa Nicușor Dan anticipatele? De reținut că nu e obligat. Sorin Grindeanu spune peste tot că AUR e doar o anexă care îl ajută să-l dea jos pe Bolojan. Apoi, tot Grindeanu spune transparent că PSD se va descotorosi de AUR și va reveni la alianța proeuropeană. Care, culmea, a fost construită tocmai ca alternativă la „pericolul” AUR. Cu alte cuvinte, imaginați-vă că un vecin vă cere ajutorul să scape de datorii. Vă cere bani pe care nu vi-i dă înapoi. Și apoi declară peste tot că sunteți un nemernic, dar are nevoie momentan de ajutorul dumneavoastră. Nici nu va ajută cu altceva, nici nu vă dă banii înapoi și vă mai și jignește. Iar dumneavoastră, din mărinimie, îi dați banii și acceptați. Vi se pare că se potrivește?

AUR ajunge la guvernare cu PSD sau e doar un instrument?

S-ar potrivi lucrurile în două cazuri.

Dacă e de fapt o minciună, și PSD chiar a promis celor de la AUR că fac împreună guvernare ulterior. Dar această promisiune nu stă în picioare. Președintele a anunțat că nu va gira o astfel de coaliție. Le va fi greu deci să impună un premier. O vor putea face doar dacă îi strâng degetele lui Nicușor Dan în ușă și îl amenință cu suspendarea. L-ar putea transforma însă dintr-un președinte care pierde rapid încrederea fanilor, cu scor la jumătate în niciun an de la alegerea lui, într-un erou. Deci e un joc periculos pentru PSD. Dacă e de fapt un joc netransparent, construit în laborator. Un joc care, teoretic, ar trebui să salveze PSD de la cădere liberă și în care AUR poate fi scos oricând din joben și folosit ca instrument. Nu ar fi prima acțiune ilogică a celor de la Alianța pentru Unirea Românilor. Să ne amintim doar acțiunile haotice ale lui George Simion din campanie care l-au dus și la înfrângere până la urmă.

🔴 PSD. Interesul PSD este:

Să își recupereze electoratul pierdut în favoarea AUR. Să țină acest partid în irelevanță, cât mai departe de butoane. Să îl arate cu degetul ca extremist și dăunător pentru țară. PSD nu se bate cu PNL și USR, ci cu AUR. Împart același electorat. Chiar dacă pare greu de crezut că un partid de centru-stânga și unul de dreapta radicală pot fi votate de aceiași oameni. Să rămână la guvernare ca să îndestuleze activul de partid. E o iluzie că PSD triumfă în opoziție. Acolo s-ar bate de la egal la egal cu AUR. Mai ales pentru Sorin Grindeanu ar fi primordial să țină partidul la butoane. Altfel, a doua zi ar putea fi debarcat.

Ce face, în schimb, PSD? Se aliază cu AUR și riscă să ajungă în opoziție

Ia AUR de braț și îl legitimează ca partid care poate răsturna o guvernare. Îl aduce în postura de a pretinde guvernarea. Îl transformă într-un pion decisiv pe masa de șah. Adică PSD își crește electoral principalul dușman, de la care până mai ieri spera să recupereze voturile. Se aliază în văzul public cu un partid considerat de UE și de mulți români nefrecventabil și radical. Se expune criticilor venite de la Bruxelles. Crește ura în acea parte din societate care crede și acum că PSD e de fapt PCR deghizat. Își taie craca de sub picioare singur. Deși, într-un an de aici încolo, avea funcția de premier garantată. Exact înainte de anii electorali. Plus că, între timp, Ilie Bolojan, lăsat la butoane ca să facă o curățenie de primăvară în finanțe, încasa toate bobârnacele și smetiile posibile. Pentru ca apoi să le ofere celor de la PSD, pe tavă, o situație bugetară mult mai bună, din care să se înfrupte activul de partid în anii cu alegeri.

Vi se pare că se potrivește?

În plus, dacă PSD va scăpa de Ilie Bolojan, va putea oare să-și pună nestingherit în practică politicile populiste, de a da bani cu nemiluita în stânga și-n dreapta, fără să ducă România în cap? Și dacă o va face și va duce România în cap, ce scor va avea PSD în 2028, 2029 și 2030? Nu câștigă tot AUR, oricum ai calcula?

🔴 Nicușor Dan. Interesul lui ar fi fost în primul rând să-și conserve votul primit, în speranța că va obține și al doilea mandat. Al doilea interes, mai onorabil, ar fi fost să păstreze România pe linia pe care a promis-o în alegeri – cea reformistă. Al treilea interes ar fi fost să țină alianța proeuropeană unită, ca să nu facă loc pentru o ascensiune și mai mare a AUR.

Ce face Nicușor Dan, de fapt?

A numit niște procurori-șefi contestați, fără argumente credibile, și a ajuns să pară, de la prima mare acțiune, o anexă a PSD. A pierdut jumătate din electorat pe drum, în mai puțin de un an. S-a dezis de Ilie Bolojan, deși a candidat cu el la braț, ca să câștige alegerile. Disputa cu TVA pare o glumă. Pentru că nu Ilie Bolojan a greșit când a mărit TVA. Nu avea de ales. Nicușor Dan a greșit când s-a grăbit să promită, în campanie, un lucru care nu ținea de atribuțiile lui și nici nu era realizabil, în contextul bugetar lăsat de Ciolacu. Să rămână totuși în memoria colectivă că Ciucă și Ciolacu au lăsat România cu deficit de 9,3%, cel mai mare din Europa. În timp ce toate statele își reveneau după pandemie și război, România ducea deficitul până la cer. Toate majorările de salarii și pensii ale acelor guvernări au fost deja înghițite de inflație. Se plasează ca un umil mediator în cea mai urâtă criză politică din ultimii ani. Exact când nu era cazul. Insistă să stea la mijlocul terenului și să nu se pronunțe. E, de fapt, spectator, nu mediator. Pentru că, deocamdată, nu a jucat nicio carte pe care i-o dădea Constituția. Și, deși asistă pasiv la AUR-izarea României cu ajutorul PSD, are pretenția de a promite că nu va lăsa România pe mâna unui guvern PSD-AUR. Dacă nu mută nicio piesă pe tablă până în ultimul moment, iar PSD și AUR îl suspendă, de văzut ce piese îi mai rămân din cortul de campanie electorală din care va încerca să rămână la Cotroceni.

Sunt acțiunile președintelui în concordanță cu propriile interese și cu propriile credințe manifestate până acum în spațiul public? Sau este mai degrabă un șoc pentru mulți felul cum se comportă Nicușor Dan de la o vreme încoace?

Șansa PNL și USR

🔴 În situația politică de acum, PNL și USR au varianta onorabilă și salvatoare a opoziției, care să le crească procentele până în 2028. Dacă liberalii se vor arunca iar, ca ulii, pe guvernare, după cum îi îndeamnă unii și alții de prin partid, e foarte posibil să fie ultimele firimituri pe care să le mai ciugulească înainte de a se topi în PSD cu totul.

🔴 Mai greu este pentru USR, care a stat cam mult în opoziție și care nu poate spera să-și crească scorul dacă rămâne permanent pe margine. Dar și varianta în care merge la guvernare alături de PSD încă trei ani de aici încolo nu pare tocmai o alegere fericită. Și USR, și Nicușor Dan riscă să-și piardă cu totul credibilitatea de adversari politici ai PSD.