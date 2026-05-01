Mailul Oanei Gheorghiu, efect advers la PACE: „Încă un motiv să votăm moțiunea”

„De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum, în pragul unei moţiuni de cenzură care va pune capăt unui Executiv abuziv care a condus ţara prin Ordonanţe de Urgenţă şi prin asumări de răspundere care au eludat Legislativul într-o manieră practicată doar în dictaturi.

Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului? A anunțat pe cineva din opoziție cu privire la planul de a înstrăina cele mai profitabile companii ale statului român? A făcut vreo consultare în acest sens sau a catadicsit să vină în Parlament să ne ceară opinia?”, se arată într-un comunicat al grupului PACE.

Parlamentarii mai susțin că Oana Gheorghiu încearcă să mimeze democrația printr-un email și că Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a solicitat, joi, adresele de email ale tuturor parlamentarilor opoziției.

„Așa de bine a comunicat Guvernul cu parlamentarii că nici măcar nu avea adresele de email ale deputaților și senatorilor! De altfel, şi modalitatea prin care Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a obţinut aceste adrese ale parlamentarilor fără să comunice scopul solicitării, pentru ca ulterior să fie folosite de vicepremierul Oana Gheorghiu, ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitatea şi corectitudinea procedurii”, se mai arată în comunicat.

„Un email trimis la ceas de seară nu vă transformă brusc nici în partener de dialog, nici într-un Guvern democratic”

Totodată, parlamentarii îi transmit Oanei Gheorghiu că grupul Pace „alege adevărul”, așa cum a solicitat aceasta.

„Am extras «propriile concluzii», așa cum ați cerut: Guvernul Bolojan a afundat România în criză, a sărăcit populația, a distrus mediul de afaceri, a negat separația puterilor în stat, a transformat Parlamentul în oficiul poștal al Executivului și a izolat, jignit și disprețuit parlamentarii din opoziție și alegătorii suveraniști ca și cum am fi fost dușmani ai poporului și cetățeni indezirabili. Iar un email trimis la ceas de seară nu vă transformă brusc nici în partener de dialog, nici într-un Guvern democratic, ci doar arată disperarea și nimicnicia unei puteri insalubre și deraiate de pe șinele democrației”, se mai arată în comunicat.

Răspunsul grupului PACE vine după Oana Gheorghiu a trimis în joi seară un mail tuturor parlamentarilor, în care a făcut „apel la înțelepciune și curaj”. Demersul său vine în contextul în care marțea viitoare va fi votată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Într-un mesaj pe Facebook, Oana Gheorghiu a precizat că a atașat mesajului raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat, „documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”.

Mailul vicepremierului

Cotidianul a obținut în exclusivitate mail-ul trimis de aceasta deputaților și senatorilor și vi-l prezintă în cele ce urmează:

„Există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce, pe moment, pare mai convenabil să fie adevărat. Acesta este unul dintre acele momente.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului este construită în jurul unei acuze pe cât de gravă, pe atât de falsă: aceea că Guvernul vrea să vândă fraudulos averea statului.

Vă trimit documentul care stă la baza acestei acuze. Acest document nu este o interpretare politică, juridică sau de orice altă natură. Acest document este documentul original, exact așa cum a fost el prezentat în ședința de Guvern din data de 16 aprilie și așa cum a fost publicat pe site-ul oficial al Guvernului imediat după.

Vă invit să îl citiți. Vă invit să îl verificați. Vă invit să trageți propriile concluzii.

Nu vă invit să susțineți acest guvern. Aceasta e o decizie ce revine, în mod evident, conștiinței dumneavoastră. Ce vă invit, însă, să faceți este să decideți votul dumneavoastră cunoscând faptele, nu crezând manipulările. Pentru că faptele sunt verificabile, iar motivul invocat pentru dărâmarea acestui Guvern nu există în realitate.

Vă rog să vă adresați o singură întrebare, departe de presiunea de partid, departe de ordinul de vot, departe de camerele de filmat:

Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?

Pentru că ceea ce traversăm în aceste zile nu este doar o criză politică. Este un moment în care se joacă, la propriu, direcția României:

Fie îndreptăm România spre un viitor în care instituțiile funcționează, în care adevărul se bazează pe fapte reale, în care reforma e posibilă chiar când doare,

Fie mergem înapoi spre bezna anilor ’90, când același slogan „nu ne vindem țara” a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o, au abuzat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu.

Consecințele acestei alegeri sunt reale și ele revin asupra României și asupra fiecărui român onest, care se așteaptă ca statul să funcționeze corect.

Aveți puterea reală de a decide și am convingerea că veți lua această decizie nu pentru beneficiul unui șef de partid, ci pentru cele 19 milioane de români, care nu vor fi pe 5 mai în sala Parlamentului cu dumneavoastră, dar ale căror vieți vor fi influențate decisiv de ceea ce se întâmplă în ea. Dumneavoastră aveți puterea să dați curs adevărului, nu manipulării.

Documentul este disponibil aici. Vă invit să îl citiți înainte de a vota.

Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el.

Cu încredere,

Oana Gheorghiu

Viceprim-ministru al României”, este mail-ul trimis de Oana Gheorghiu.