România pierde peste 458 milioane euro și recuperează 350 milioane euro din banii PNRR suspendați

România pierde aproximativ 458,7 milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă a reușit să recupereze parțial 350,7 milioane de euro din sumele inițial suspendate, potrivit evaluării recente a Comisia Europeană.

Cererea de plată, depusă în decembrie 2023, a fost una dintre cele mai dificile pentru România. În mai 2025, Comisia a decis suspendarea parțială a fondurilor, după ce mai multe reforme nu au fost îndeplinite corespunzător. Ulterior, autoritățile române au transmis clarificări și au încercat să corecteze problemele semnalate.

Printre cele mai importante progrese se numără reforma pensiilor speciale. România a reușit să recupereze 166 de milioane de euro din suma inițial suspendată. De asemenea, în domeniul guvernanței companiilor de stat, prin reforma AMEPIP, au fost recuperate alte 132 de milioane de euro.

Cu toate acestea, pierderile semnificative vin din zona companiilor de stat, în special din energie și transporturi. În cazul companiilor energetice precum Hidroelectrica sau Romgaz, România pierde aproximativ 180 de milioane de euro din cauza problemelor legate de numirile în conducere și de lipsa criteriilor de performanță. Alte 15,4 milioane de euro sunt pierdute în sectorul transporturilor, unde procedurile de selecție nu au respectat standardele europene.

Ce spune ministrul

Pensiile speciale – România a recuperat o parte importantă din bani după modificări legislative acceptate de Comisie.

Guvernanța companiilor de stat (AMEPIP) – au fost recuperate fonduri după măsuri pentru profesionalizarea managementului.

Companiile de stat din energie – problemele legate de numiri și lipsa criteriilor de performanță au dus la pierderi semnificative de fonduri.

Companiile de stat din transporturi – procedurile incomplete și neconforme au generat alte pierderi, chiar dacă o parte din bani a fost recuperată.

Evaluarea Comisiei Europene

Evaluarea Comisiei arată că principalele probleme țin de reforme întârziate, incomplete sau aplicate defectuos, în special în ceea ce privește managementul companiilor de stat.

Autoritățile susțin că acolo unde a existat voință politică, fondurile au fost recuperate, însă întârzierile și blocajele din anumite sectoare au dus la pierderi importante. Situația evidențiază dependența finanțărilor europene de implementarea reală a reformelor asumate de România.