România pierde peste 458 milioane euro și recuperează 350 milioane euro din banii PNRR suspendați

O parte din fondurile PNRR sunt pierdute din cauza reformelor nefinalizate, însă România reușește să recupereze o sumă importantă după negocieri cu Comisia Europeană.

De Mădălina Hodea - redactor
România pierde 458,7 milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență, însă recuperează 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial de Comisia Europeană. Cele mai mari pierderi provin din reformele incomplete în companiile de stat, în timp ce progrese importante au fost înregistrate la pensiile speciale și guvernanța corporativă.

România pierde aproximativ 458,7 milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă a reușit să recupereze parțial 350,7 milioane de euro din sumele inițial suspendate, potrivit evaluării recente a Comisia Europeană.

Cererea de plată, depusă în decembrie 2023, a fost una dintre cele mai dificile pentru România. În mai 2025, Comisia a decis suspendarea parțială a fondurilor, după ce mai multe reforme nu au fost îndeplinite corespunzător. Ulterior, autoritățile române au transmis clarificări și au încercat să corecteze problemele semnalate.

Printre cele mai importante progrese se numără reforma pensiilor speciale. România a reușit să recupereze 166 de milioane de euro din suma inițial suspendată. De asemenea, în domeniul guvernanței companiilor de stat, prin reforma AMEPIP, au fost recuperate alte 132 de milioane de euro.

Cu toate acestea, pierderile semnificative vin din zona companiilor de stat, în special din energie și transporturi. În cazul companiilor energetice precum Hidroelectrica sau Romgaz, România pierde aproximativ 180 de milioane de euro din cauza problemelor legate de numirile în conducere și de lipsa criteriilor de performanță. Alte 15,4 milioane de euro sunt pierdute în sectorul transporturilor, unde procedurile de selecție nu au respectat standardele europene.

Ce spune ministrul

  • Pensiile speciale – România a recuperat o parte importantă din bani după modificări legislative acceptate de Comisie.
  • Guvernanța companiilor de stat (AMEPIP) – au fost recuperate fonduri după măsuri pentru profesionalizarea managementului.
  • Companiile de stat din energie – problemele legate de numiri și lipsa criteriilor de performanță au dus la pierderi semnificative de fonduri.
  • Companiile de stat din transporturi – procedurile incomplete și neconforme au generat alte pierderi, chiar dacă o parte din bani a fost recuperată.

Evaluarea Comisiei Europene

Evaluarea Comisiei arată că principalele probleme țin de reforme întârziate, incomplete sau aplicate defectuos, în special în ceea ce privește managementul companiilor de stat.

Autoritățile susțin că acolo unde a existat voință politică, fondurile au fost recuperate, însă întârzierile și blocajele din anumite sectoare au dus la pierderi importante. Situația evidențiază dependența finanțărilor europene de implementarea reală a reformelor asumate de România.

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

  1. Totul se datoreaza celor care sunt la butoane si datorita incompetentelor ,nu stiu sa gospodareasca tara asta ! Cam cat timp ii va mai suporta poporul roman ca sa aibe puterea si sa isi bata joc de tara si romani ?

    Răspunde

  2. Pai mai Paslarule, tu ce-ai negociat acolo la UE? Ai negociat sa pierdem banii ca acestia sa mearga la Ucraina? Rusinica!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro