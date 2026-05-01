Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu deţine acţiuni

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o serie de date din declarația de avere a liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Gheorghiu susținând că acesta deține acțiuni la mai multe companii de stat, în timp ce critică public ideea listării acestora la bursă.

Disputa a pornit de la dezbaterile privind planurile Guvernului de a lista unele companii de stat. Această măsură fiind contestată de opoziție. Gheorghiu a subliniat că parlamentarul, deși se declară împotriva listării, ar avea investiții în companii precum:

Hidroelectrica,

Romgaz

Petrom,

În replică, liderul AUR a acuzat Guvernul că urmărește privatizări mascate și că listarea companiilor strategice ar putea afecta patrimoniul public.

Schimbul de replici a intensificat tensiunile politice din jurul reformei companiilor de stat. Oficialii guvernamentali susțin că listarea ar aduce transparență și eficiență. Criticii avertizează asupra riscurilor de pierdere a controlului statului asupra unor active strategice.

Cazul a devenit un nou punct de conflict în discuțiile despre reforma economică și modul în care statul ar trebui să gestioneze participațiile sale în companii mari.