Codin Maticiuc, aniversare în spital

„Astăzi este ziua mea. Împlinesc 45 de ani și îmi petrec o bună parte din zi alături de mama în spital. E la a doua operație pe creier. Cancer. Care a și recidivat“. Este începutul mesajului postat de Codin Maticiuc cu ocazia zilei sale de naștere.

Cu toate că nu trece prin cele mai fericite momente, din cauza situației delicate în care se află mama sa, Codin nu uită de toți cei cu probleme. Convins că, din niște puncte de vedere este norocos, Codin continuă:

„Astăzi este ziua mea și mă gândesc la toți cei care nu-și permit să își îngrijească părinții sau copiii. Pentru ei am creat și am lansat NaviCare, un serviciu GRATUIT de navigație medicală. O avem pe Monica fosta ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății, o echipă în jurul ei de navigatori, doctori și avocați și un AI care triaza cazurile. Nu știți ce sa faceți? Vă spune echipa NaviCare. Știți dar nu reușiți să vă faceți programarea dorită? Vă ajută NaviCare. Nu vă cunoașteți drepturile? Vi le spunem noi. Nu le puteți obține? Luptăm noi pentru voi. Vă las un link în comentarii să știți unde să ne contactati.

Astăzi de ziua mea vă rog să distribuiți acest mesaj ca oamenii să nu mai ceară ajutor doar pe Facebook și să vină și către noi și pe voi cei care nu aveți nevoie de NaviCare astăzi să dați un sms cu textul AJUTOR la 8835 pentru ca cel mai tare serviciu de navigație medicală din România să poată exista și să rămână gratis fie că este folosit de oameni nevoiași sau înstăriți.

Doamne ajută să fie mama bine cât mai mult timp și sănătate tuturor!“