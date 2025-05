Coincidență stranie. Ce declara un consilier de la Cotroceni înainte de decizia CCR privind averile

Anterior deciziei CCR privind declarațiile de avere, Dragoș Anastasiu, consilier onorific la Cotroceni pentru relația cu mediul de afaceri, atât în mandatul lui Ilie Bolojan, cât și în cel al lui Nicușor Dan, a declarat la Prima News că trebuie ″să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public″. El a făcut declarația pe 26 mai. Decizia CCR a venit pe 29 mai.

″Trebuie să plecăm de la reforma resursei umane și trebuie să scăpăm de ipocrizie. Dacă vrem să avem performanță în sectorul public, trebuie să aducem acolo cei mai buni oameni pe care îi avem, în țară sau în diaspora. Cei mai buni înseamnă, printre altele, și bine plătiți. Altfel nu se poate. Eu m-am dus gratis să fac (la Cotroceni – n.r.), dar dacă ar fi fost să am un salariu, trebuia să am 10.000 de lei. Păi nu vă supărați, un CEO cu experiența mea, de multinațională, are 10.000 de euro″, a spus Anastasiu, care este antreprenor, cu afaceri în principal în turism și transporturi.

Întrebat dacă asta înseamnă că nu vizează un post de ministru într-un potențial guvern Bolojan, Anastasiu a răspuns că ″nu e asta discuția în secunda de față″. ″Nu e asta discuția în secunda de față, nu asta am vrut să spun, nu despre asta vorbesc. E momentul să ajutăm țara. Cred că nimeni care este de bună credință nu are voie să dezerteze când e greu. Și îmi voi asuma tot ceea ce este necesar ca să servesc această țară, dacă știu să fac. (…) Dacă nu știu să fac, și n-am premise, și n-am cu cine sau nu sunt lăsat să fac, nu-mi voi asuma nimic. (…) Așa, doar să mă duc să umplu un post și să mă dau la televizor că-s ministru, nu mă interesează. Dar voiam să spun că trebuie să scăpăm de această ipocrizie și trebuie să-i plătim bine pe acești oameni, dacă vrem să performeze. Doi: Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public. Nu spune nimeni să nu ai o declarație de avere depusă la o instituție a statului. Dom’le, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă? Pe dumneavoastră! Ce vă interesează? Și știu foarte multă lume care spune, dom’le, m-aș duce (în sectorul public – n.r.), dar să fac declarație de avere… Și nu să fac, s-o pun public… Nu mă duc! Deci da – declarație de avere, da – depusă undeva ca secret de serviciu…″, a spus consilierul prezidențial onorific, care reprezintă Administrația Prezidențială și în grupul de lucru tehnic destinat elaborării unui plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice.

VIDEO