Comisarul european din partea României, precizările premierului

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că negocierile cu privire la comisarul european din partea României continuă încă o săptămână.

Ciolacu a fost întrebat ce se întâmplă cu negocierea cu privire la comisarul european, nominalizările fiind amânate.

„S-a amânat o săptămână din cauza Slovaciei. Am vorbit cu preşedinta Comisiei Europene, continuăm negocierile. Suntem în zona să vedem ori luăm cu două direcţii generale… E foarte importantă osatura fiecărui portofoliu. Cu adevărat, e tentant un portofoliu pe social mărit, cu locuinţe sociale, cu două direcţii generale în interiorul Comisiei, unde acel comisar e decident. Este foarte tentant şi un comisar care are atribuţii in interiorul Comisiei. Vom cântări aceste lucruri. Preşedinta Comisiei a spus că îmi trimite toate informaţiile, fiindcă este şi un proces de negociere în interiorul Comisiei”, a afirmat premierul.

Prezentarea noii echipe de comisari europeni, care era aşteptată miercuri la Bruxelles, va avea loc în cele din urmă marţea viitoare la Strasbourg, semn că negocierile se prelungesc, relatează AFP.

Distribuţia viitorului executiv al UE le va fi prezentată liderilor grupurilor politice din Parlamentul European marţi dimineaţă, în marja plenarei eurodeputaţilor la Strasbourg, a anunţat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Întârzierea este legată de schimbarea comisarului pentru Slovenia, ţară care a optat în cele din urmă pentru Marta Kos, fostă ambasadoare, a cărei candidatură urmează să fie aprobată vineri de parlamentul sloven.

Cu această nouă candidată, liderii europeni încearcă să atenueze controversa privind absenţa unui număr suficient de femei în echipa care se formează.

În această etapă, noul colegiu ar putea avea aproximativ zece femei dintr-un total de 27 de comisari, fără a obţine paritatea.