Conflictul global a început, dar ne este ascuns

La finalul lunii aprilie, comandantul marinei militare chineze, comandantul marinei militare ruse și comandantul flotei americane din Pacific s-au întâlnit la un simpozion din China, ”pentru a avea un schimb aprofundat de opinii”, scria Reuters. Această știre a trecut aproape neobservată. Este mult mai relevantă pusă într-un context: SUA au decis să transforme mai multe platforme petroliere din Pacific în baze navale și baze pentru rachete; China construiește insule artificiale în Marea Chinei de Sud; ”SUA construiesc un nou arsenal în Pacific pentru a contracara China: cu rachete, submarine și alianțe, administrația Biden își întărește prezența în regiune, pentru a zădărnici obiectivele expansionist ale Chinei”, scrie The New York Times. Comandanții marinelor militare ale celor trei mari puteri s-au întâlnit pentru că este nevoie de dialog pentru a împiedica evenimente catastrofale.

Submarinele ruse se apropie tot mai îndrăzneț de coasta americană, iar Rusia are desfășurate acum în Atlantic nu mai puțin de 11 submarine. ”Submarinele ruse patrulează în Atlantic și o fac la cel mai înalt nivel, sunt prezente la un nivel care nu a mai fost înregistrat de ani buni (…) iar aceasta se întâmpla în ciuda efortului pe care rușii le fac în Ucraina”, a spus în fața Congresului comandantul forțele americane în Europa, generalul Christopher Cavoli. Toată presa lumii este plină de informații despre decimarea flotei ruse din Marea Neagra de către Ucraina, o țară lipsită de flotă militară. Însă puțin se vorbește despre submarinele ruse din Marea Neagra și despre rolul lor într-un potențial conflict cu aliații vestici ai Ucrainei.

În Arctica se pregătește deschiderea unui nou front, cel puțin pentru „descurajare”. SUA au o nouă doctrină militară pentru Arctica, care presupune ajutor din partea aliaților. Premierul Suediei, cel mai nou membru NATO, a anunțat, pe 13 mai, că guvernul este deschis să găzduiască arme nucleare pe teritoriul național, în caz de război. După renunțarea la neutralitate, Suedia dorește și arme nucleare.

Rusia s-a opus demersului ONU pentru interzicerea armelor nucleare în spațiu. Washingtonul sugerează că armata rusă are deja plasate pe orbită arme nucleare. Reacția americană este pregătirea primului exercițiu militar pe orbită – ”un scenariu realist de răspuns la amenințare”.

În cei peste doi ani de război in Ucraina, în Rusia s-au înregistrat zeci de incendii misterioase la mai multe facilități industriale. În unele cazuri, Kremlinul a dat vina pe sabotori ucraineni susținuți de Vest. Poate că Rusia nu vrea să rămână ”datoare”. De la începutul acestui an, în SUA și în state aliate din Europa s-au produs mai multe incendii la facilități industriale importante, unele legate de industria militara, și s-au înregistrat mai multe atacuri cibernetice vizând servicii vitale. La Bolzano, în nordul Italiei, a luat foc o fabrică a celui mai important producător european de stații rapide de încărcare pentru vehiculele electrice, la periferia Berlinului a luat foc o fabrică deținută de compania care produce sistemul antiaerian IRIS-T, folosit acum de Ucraina; la Londra a fost arestat suspectul în cazul incendierii unei mari magazii, un individ acuzat că ar face parte din Grupul de mercenari ruși Wagner; în luna aprilie, alimentarea cu apă a mai multor mici localități din Texas a fost perturbată grav de atacuri cibernetice; pe 18 aprilie, serviciul de urgenta 911 a fost paralizat în statele Dakota de Sud, Nebraska, Nevada, Texas. Directorul FBI Christopher Wray a atras atenția că Beijingul are „capacitatea de a afecta fizic infrastructura noastră critica exact atunci când dorește” și a sugerat că Rusia și China se pregătesc pentru un atac asupra SUA, așteptând doar momentul potrivit ”pentru o lovitură devastatoare”.

Cu siguranță că și Statele Unite pot aplica adversarilor asemenea lovituri. Iar toate aceste incidente care trec pe sub radarul presei pot fi testări și calibrări ale de atacurilor hibride ale marilor puteri și, în egală măsură, avertismente transmise adversarilor.

În acest context, serviciile secrete vestice sunt în stare de maximă alertă. Șefa Cartierului General al Comunicațiilor Guvernului (echivalentul britanic al NSA din SUA) a declarat recent Rusia pune la cale ”atacuri fizice” asupra unor ținte din Vest și că contracararea acțiunilor Chinei ”consumă mai multe resurse decât orice altă misiune individuală a agenției”.

Și mai multe resurse sunt consumate de SUA și aliați pentru misiuni mai puțin vizibile decât cele de susținere a Ucrainei sau a Israelului în conflictul cu Hamas. Hutiții din Yemen (gruparea Ansar Allah) sau Hamas sunt susținute discret de marii rivali ai SUA, pentru a obliga puterea americana să-și supraextindă forțele. Apoi, China trimite câteva nave în apropierea Taiwanului, Iranul lansează un atac cu rachete și drone ieftine asupra Israelului, știind că rezultatul va fi o nouă suplimentare a prezenței militare americane în tot mai multe puncte ale globului și menținerea lor acolo, în stare de alertă. Miza adversarilor Americii nu este una militară, ci financiară. Desfășurările de grupuri navale de lupta, mobilizarea sistemelor de rachete costă uriaș, rachetele de interceptare folosite împotriva dronelor ieftine ale hutiților implică costuri disproporționate.

Analiștii militari și fnanciari care dau titlurile presei vestice de mainstream sunt doar cei care compară capabilitățile militare, tacticile și strategiile și concluzionează că Rusia și China pot fi învinse într-un război cu America în care lupta s-ar duce între tancuri și nave, scrie Pippa Malgren, fost asistent special al președintelui George W. Bush, membră a Council on Foreign Relations și a Royal Geographical Society, fiica lui Harald Malmgren, asistent al președinților John. F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon și Gerald Ford.. Vocea celor care susțin că Rusia și China știu că au mici șanse să câștige o asemenea luptă și, prin urmare, folosesc strategia de mai sus, a roiului de muște care epuizează leuul, rămâne neauzită.

”Trebuie reamintit că hemoragia este principala cauză de deces pe câmpul de luptă. Americanii dezbat cu pasiune o mulțime de strategii militare și ajung la concluzia că pot câștiga orice război, însă nu-și dau seama că America sângerează la nivel economic și care are mare nevoie de un garou”, scrie Pippa Malmgren. ”În mod similar, finanțiștii dezbat pe marginea politicii Federal Reserve fără să amintească faptul esențial că războiul înseamnă inflație și că războiul este mortal din punct de vedere fiscal”.

”Toate eforturile economice făcute pentru înarmare s-ar solda cu un mare eșec, dacă toate aceste arme ar ajunge să fie folosite, pentru că scopul acestor cheltuieli este descurajarea războiului, nu războiul. Însă cum poți ține armata în stare de alertă, cu toate capabilitățile militare în poziție de lansare, și să te asiguri în același timp că nimeni nu va apăsa pe trăgaci sau pe buton? Este o chestiune foarte delicata. Aproape toți consideră că nu sunt responsabili pentru ce se va întâmpla, Militarii spun ca nu fac decât să execute ordinele. Politicienii spun că așteaptă sfatul militarilor. Cetățenii sunt ținuți în ceață prin intermediul presei și nu pricep gravitatea evenimentelor, iar dacă ar pricepe, s-a simți neajutorați. Cei care construiesc tehnologiile războiului modern se axează doar pe profit și aspectele comerciale și spun că este sarcina altora să se gândească cum vor fi folosite armele. Cum am ajuns oare în această situație?”, se intreaba Malmgren.

Cum s-a ajuns în situația în care geopolitica se reduce, pentru publicul larg, dar și pentru marile publicații și analiștii lor de vază, la Ucraina, Taiwan și Gaza? Este simplu de relatat despre Ucraina și Gaza, pentru că acolo curge sânge, iar sângele se vinde bine. Este simplu de scris și despre războiul informațional, câtă vreme aceasta ajuta la impunerea cenzurii din partea guvernelor. Însă astfel trec nevăzute sabotajele, războiul submarin, cel din spațiu, războiul cibernetic, trec neauzite avertismentele militarilor care spun că războiul nu mai are loc departe, ci în inima societăților vestice – iar asta nu însemnă protestele pro-palestiniene ale studenților, nici contestarea rezultatelor alegerilor și nici presupuse complicități între Rusia și politicienii occidentali, ci înseamnă de-a dreptul sabotaje, arme nucleare în spațiu, război submarin cu adversari care, pe aceste paliere, sunt egali ca forță și capabilități cu Statele Unite.

Un răspuns la această întrebare a fost dat de unul dintre jurnaliștii veterani de la National Public Radio din SUA. Iar Uri Berliner a fost suspendat imediat după ce a publicat articolul ”Iata cum am pierdut încrederea Americii”. Asta s-a întâmplat când presa americană a început să le spună cititorilor cum să gândească. Berliner arată că presa din SUA a încetat să mai ofere perspective diferite asupra evenimentelor și a început să le ofere americanilor doar versiunea realității acceptată de conducerea instituțiilor de presa și de guvern.

În acest fel s-a creat o prăpastie între ce se întâmplă în realitate și ceea ce se discută în presa. Presa s-a transformat într-un culcuș călduț pentru jurnaliști cu viziuni identice, spune Uri Berliner. Asta înseamnă că publicul nu are habar despre ce se întâmplă în lume cu adevărat, în special la nivel geopolitic si economic. Marea problemă este absența diversității în gândire. Acum, oamenii cred că diversitatea înseamnă cât mai multe genuri, culori ale pielii, orientări sexuale. Însă degeaba ai o încăpere plină de oameni diverși în acest fel, dacă ei gândesc la fel: că «Donald Trump nu va câștiga niciodată», că «putem învinge China și Rusia fără nicio problemă». Nu mai există diversitate a gândirii, o diversitate a punctelor de vedere.

”Unele probleme apar din cauza secretelor și a rușinii. Se poate să nu punem niciodată evenimentele în contextul corect, preferând să ascundem realitatea, în loc să recunoaștem greșelile”, scrie Pippa Malmgren, referindu-se la Criza rachetelor din Cuba din 1962, un episod al Războiului Rece pe care îl cunoaște bine de la tatăl său, diplomatul Harald Malmgren, care a participat la negocierea acordului care a redus tensiunile. ”Criza rachetelor din Cuba a fost provocată de SUA, care au instalat rachete rapide cu raza lungă Jupiter în Turcia, la 200 de km de granița cu URSS, și în sudul Italiei, în sătucul Gioia del Colle. Puteau lovi Moscova în câteva minute. Reacția sovieticilor a fost transportarea rachetelor lor în Cuba”, scrie Malmgren. Criza a fost dezamorsată când președintele Kennedy a fost de acord să încheie un acord secret pentru mutarea rachetelor din Turcia și Italia. Cele doua părți au stabilit să nu divulge nimic vreme de 25 de ani. Despre acord nu au știut decât negociatorii și șefii de Stat Major. A devenit public în 1986, însă lumea uitase deja ce se întâmplase în 1962. Nici acum acest acord nu este mai bine cunoscut.

”Ar fi groaznic și ironic în același timp să repetăm acum aceeași greșeală, mai cu seamă că ne înfruntăm din nou cu Rusia. Greșelile acestea sunt foarte scumpe. Întrebarea majoră de astăzi este «ce este mai patriotic: să deschidem discuția despre asemenea situații sau să suprimăm dezbaterea?» Presa nu aduce aceste subiecte în atenția publicului, pentru că nu este ”narațiunea” pe care presa o dorește, chiar dacă acestea sunt subiectele de care publicul are nevoie.

Ar trebui să abordăm aceste întrebări, nu să fugim de ele. Oare creșterea cheltuielilor militare pentru descurajare vor reduce riscul conflictelor sau le vor face inevitabile? Care este oare definiția conflictului într-o lume în care liderii militari sunt deja într-un conflict global, însă publicul crede că acest conflict este discret și strict localizat? Putem evita un conflict în condițiile în care publicul habar nu are ca acest conflict se întâmplă deja, mai cu seamă ca el nu va culmina într-un război clasic, ci va crea răni bugetare ce vor goli vistieriile țărilor? Ajutați-i pe jurnaliști și specialiști spunându-le cum stau cu adevărat lucrurile și dându-le o șansă să le privească din toate unghiurile. Situația de acum este nebună și a dracului de încurcată”, încheie Malmgren.