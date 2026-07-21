Conflictul se poate extinde: blocadă în Marea Roșie împotriva saudiților

Rebelii hutiti din Yamen au anuntat un `embargo maritim” impotriva Arabiei Saudite, ca raspuns la blocada pe care Riyadhul a impus-o asupra porturilor din nord-vestul Yemenuluui, in teritoriile controlate de gruparea Ansar Allah, a hutitilor aliati cu Iranul.

Potrivit BBC, purtătorul de cuvânt al grupării susținute de Iran a anunțat începerea imediată a unei blocade maritime. Un oficial Houthi a declarat că strâmtoarea Bab al-Mandab va fi închisă navelor saudite, iar Atabia Saudita a promis măsuri pentru protejarea acestora.

După Hormuz urmează Bab el-Mandeb?

”Controlul exercitat de Iran asupra strâmtorii Ormuz a redus livrările globale de combustibil, determinând creșterea prețurilor petrolului. Însă Arabia Saudită, aliată a Statelor Unite, a reușit să redirecționeze o parte din exporturile sale prin Marea Roșie”, scrie The New York Times. ”Dacă hutiții își vor pune în aplicare amenințarea de a împiedica trecerea navelor saudite prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta sudică de acces către Marea Roșie, criza energetică mondială s-ar putea agrava”.

Arabia Saudită promite să-și protejeze navele

Miliția șiită din Yemen nu a oferit niciun detaliu privind modul în care va fi aplicată această blocadă, observă The Hill. Purtătorul său de cuvânt Yahya Saree s-a limitat să declare, pe 20 iulie, că gruparea vizează ”inamicul saudit, potrivit principiului «ochi pentru ochi», cu efect imediat”. Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a condamnat ferm ”declarațiile așa-zisului purtător de cuvânt militar al miliției teroriste houthi […] privind impunerea unei blocade maritime împotriva Regatului”. Ministerul a precizat că ”își continuă sprijinul pentru poporul yemenit frate și pentru guvernul său legitim”.

Războiul din Yemen, un conflict prin procură

Susținerea pentru ”poporul frate” a însemnat si multe orori. De la unificarea din 1989, Yemenul a cunoscut puțini ani de pace, iar din 2011, de la așa-zisa „primăvară araba”, este devastat de un război continuu. Conflictul nu îi opune doar pe rebelii hutiți, susținuți de Iran, și guvernul sprijinit de Arabia Saudită, ci și Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care susțin tabere rivale. În decembrie 2025, forțele pro-saudite au recucerit teritorii controlate anterior de aliații EAU, din Consiliul Tranzițional Sudic. Multe rapoarte ONU au acuzat fortele saudite de comiterea unor crime de razboi in Yemen.

Trump a ”făcut cunostință” cu rebelii din Yemen

Unii specialiști în Yemen consideră însă că este puțin probabil ca hutiții să reia atacurile împotriva navelor din Marea Roșie, deoarece nu doresc să atragă administrația Trump într-o nouă etapă a conflictului”, subliniază The Middle East Eye. Între SUA și hutiții din Yemen este un acord de încetare a focului, începând din mai 2025. Hutiții au provocat o criză în Marea Roșie, după începarea războiului din Gaza, în octombrie 2023. Traficul prin Bab el Mandeb a fost redus, iar cel mai afectate au fost porturile europene de la Mediterana. Cu toate acestea, operaținea pornită împotriva hutiților a fost una americană, cu sprijin britanic. Nu a avut succes. Rachetele americane de sute de mii dedolari interceptau dronele ieftine iraniene ale hutiților. Încetarea focului a fost stabilită la scurt timp după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Rebelii din Yamen ar urmări acum ”un acord” cu Arabia Saudită, în special privind eliberarea prizonierilor sau ridicarea blocadei saudite asupra porturilor controlate de houthi, precum Hodeida. ”Totuși, simplul anunț al unui embargo ar putea fi suficient pentru a descuraja companiile maritime să folosească ruta prin Marea Roșie, iar asigurătorii să le ofere acoperire”, chiar și în lipsa unor atacuri efective, notează The Middle East Eye.

Risc de impas prelungit

În paralel cu anunțul hutiților, armata americană a lansat un nou val de bombardamente asupra Iranului, pentru a zecea noapte consecutiv, în timp ce Teheranul și-a continuat atacurile în regiune. Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat marți, potrivit agenției oficiale Irna, că au lovit ținte militare americane din Bahrain și Kuweit. De asemenea, au declarat că au reținut două petroliere care navigau pe așa-numita ”rută sudică” a strâmtorii Ormuz, traseu nerecunoscut de Teheran.

După moartea recentă a trei militari americani în Iordania și Irak, Donald Trump a avertizat, pe 20 iulie, că pentru fiecare soldat american ucis, Iranul va plăti ”de mai multe ori” prețul. Președintele iranian Massoud Pezeshkian a vorbit despre posibilitatea unui ”război total” cu Statele Unite.

Potrivit unei note a serviciilor de informații americane, transmisă administrației Trump, loviturile aeriene ale SUA nu vor reuși, cel mai probabil, să determine Iranul să-și schimbe poziția, scrie The Washington Post. Oficialii americani se așteaptă la un ”impas prelungit” între Teheran și Washington.