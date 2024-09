Copiii ”de aur„ ai României, umiliți de guvern

România a câștigat 13 medalii de aur la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată din Indonezia, dar elevii și-au plătit singuri biletele de avion, scrie edu.ro.

Ministerul Educației ar fi refuzat să susțină financiar participarea, ba chiar ar fi tergiversat deplasarea, potrivit profesorului coordonator, deși ar fi trebuit sa fie, potrivit legii, finanțată de Ministerul Educației

Profesoara de la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS) din București, care a coordonat cei 10 elevi olimpici de la acest liceu scrie pe o rețea socială că îi felicită pe elevi, dar și pe părinții lor, în condițiile în care au sprijinit elevii cu banii pentru participare.

Conform Danielei Bogdan, familiile elevilor nu doar că au plătit singure deplasarea în Indonezia, ci le-au cumpărat biletele la un preț mult mai mare.

Motivul? Tergiversrea ministerului privindr participarea la Olimpiadă, arată profesoara.

„Felicitări, dragii mei elevi! Ați arǎtat cǎ inteligența, perseverența, pasiunea sunt valori care vǎ vor însoți mereu în viață. Felicitări şi pǎrinților care au cultivat în copiii lor spiritul de a nu se da bǎtuți niciodată, susținându-i financiar pentru a participa la IAChO, o olimpiadǎ care este în calendarul competițiilor finanțate de Ministerul Educației, dar care nu a fost finanțată nici mǎcar cu 1 leu.

Dimpotrivă, ME a tergiversat atât de mult o decizie (şi un răspuns la solicitǎrile pe care le-am fǎcut în scris), încât am cumpărat biletele de avion la un preț mult mai mare, pe ultima sută de metri. Dar despre aceste practici ale unor personaje care populeazǎ vremelnic o instituție care se ocupǎ de bunul mers al învățământului, am sǎ scriu şi am sǎ vorbesc, mai pe larg, în zilele urmǎtoare. Acum suntem fericiți şi aşteptǎm cu nerăbdare sǎ ne întoarcem acasă.

”Dacă nu puteți să ajutați, măcar nu ne încurcați”, a scris profesoara în postare.

Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IAChO) 2024 apare în calendarul olimpiadelor școlare internaționale la care participă elevii români, cu finanțare din partea ministerului Educației, la poziția 5, în anexa 1 la ordinul nr. 3.469/29.01.2024.