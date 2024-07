Corina Chiriac: „Eu nu o să apuc (…)

Cartea nu a reușit, încă, să o scrie, însă de atunci s-a tot perfecționat, reușind să se descurce de minune cu limbajul informatic. Mai mult decât atât, artista recunoaște că îi este recunoscătoarea acestei mult hulite invenții: inteligența artificială.

Invitată la un eveniment monden, artista le-a povestit jurnaliștilor Metropola TV despre relația pe care o are cu tehnologia modernă pe care o primește cu drag și spor atât în viața personală, cât și în cea profesională.

„Acum 24 de ani am învățat, mi-am pus profesor, am vrut să învăț la computer, să fac work process, pentru că vroiam să scriu niște cărți. Nu pot să mă supăr pe inteligența artificială. Este adevărat, eu nu o să apuc era în care un robot o să vină să-mi spună, ia ridică-te că scriu eu cartea în locul tău! Deocamdată suntem ok, suntem la egalitate. Eu dau drumul la calculator, eu îl închid. Dacă atunci când l-am închis el rămâne în activitate, e problema lui. Eu mă culc.”, a declarat Corina Chiriac în exclusivitate pentru Metropola TV.