Cosmin Olăroiu, la un punct de 6 milioane de dolari!

În urmă cu câteva luni Cosmin Olăroiu a acceptat propunerea federației din Emiratele Arabe Unite de a prelua banca echipei naționale pentru campania de calificare la turneul final al CM din 2026. Acum a sosit momentul adevărului, cele două partide cu Oman și Qatar la capătul cărora dacă termină pe primul loc în această minigrupă naționala Emiratelor va fi calificată pentru a doua oară în istorie, după 1990.

Primul meci s-a jucat sâmbătă seară în Qatar. Adversară a fost naționala Omanului, care remizase în compania precedentei gazde a turneului final de CM din 2022, Qatar. A fost un meci dramatic, pe care elevii lui Cosmin Olăroiu l-au câștigat cu 2-1 după ce au fost conduși din minutul 12, în urma unui autogol al lui Quadio.

Din fericire cei din Emirate nu s-au prăbușit psihic dar momentele de fericire au venit târziu, în ultimul sfert de oră. A egalat în minutul 77 iar în minutul 83 naturalizatul Caio a adus noaptea albă în Emirate, marcând golul unei senzaționale reveniri. Astfel încât acum mai este nevoie ddoar de un egal cu Qatar și calificarea va fi realitate.

Pentru Olăroiu ar fi un succes uriaș, care ar urma să aibă și o răsplată la fel de uriașă financiară, nu mai puțin de 6 milioane de dolari fiind premiul promis de șeicii din Emirate pentru calificare. După meci a fost un entuziasm de neînchipuit iar cel mai tare compliment a venit din partea unui jurnalist: „Nu îi putem condamna pentru că te iubesc, coach!” – referire la revărsarea de oamni de pe străzi, care a început la câteva minute de la terminarea meciului.