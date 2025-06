Crima unui român șochează Italia. I-a tăiat capul

Individul, un agent de pază, a recunoscut că a strangulat-o pe femeie într-o locuință din Prato, iar apoi i-a tăiat capul, pe care l-a pus într-un sac de gunoi. Apoi a pus rămășițele pământești ale femeii într-o valiză, pe care a transportat-o în portbagajul mașinii.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe femeie pentru că îl șantaja, amenințând că-i va spune soției lui că plătea pentru servicii sexuale dacă nu îi va da suma de 10.000 de euro.

Italia a fost lovită în ultima perioadă de o serie de feminicide șocante, notează ANSA.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & dismemberment.

Denisa Maria Adas Paun, 30, a Romanian national, was found decapitated inside a suitcase on Wednesday, June 4, near an abandoned farmhouse in Montecani, Italy. Adas, an escort, disappeared on May 15… pic.twitter.com/5O1siCxcLm

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) June 5, 2025