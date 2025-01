Crin Antonescu supărat. Îşi suspendă candidatura la prezidenţiale din partea Coaliţiei

S-a supărat Crin Antonescu.

Antonescu a anunțat sâmbătă seara, la Digi24, că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat al coaliției.

Crin Antonescu a afirmat că la acest moment consideră suspendată candidatura sa din partea Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale din 2025. Liberalul şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită nicio dată da alegerile, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea Coaliţiei.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură și este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultățile și cu tot parcursul și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, și-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți, ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opțiuni”, a explicat Antonescu.

Fostul lider al PNL le-a cerut liderilor partidelor care și-au declarat susținerea pentru el să-și ia timp să se hotărască și le-a transmis următorul mesaj: „Domnilor, sau băieți, mergeți și vă mai gândiți dacă mai aveți vreo treabă cu mine, mă căutați. Dacă nu, nu, că nu v-am căutat eu”.

„Cred că trebuie să vă mai gândiți. Suspendăm acordul, gândiți-vă bine, faceți-vă ședințe, faceți-vă ce aveți de făcut, stabiliți o dată a alegerilor, de preferință cât mai repede. Dacă, cine știe, vă mențineți opțiunea pentru candidatura mea, știți unde mă găsiți și atunci o să mă gândesc și eu mai bine, poate, decât am făcut-o prima dată și o să dau un răspuns”, le-a mai transmis Antonescu liderilor partidelor cu care a încheiat acordul pentru candidatura la Președinție.

Crin Antonescu a subliniat că nu el este cel care a dat înapoi și nu se retrage.

„Nu eu am dat înapoi, nu eu mă retrag, nu-i găsesc pe dânșii în spate, sunt nehotărâți încă. Îi rog să-și ia timp să se hotărască și dacă tot iau acest răgaz, să rețină ceea ce știau, dar poate acum devine și mai clar, că eu candidez nu pentru că mă interesează o funcție, ci pentru că mă interesează o țară, candidez cu susținerea pe care o accept, dar nu pentru niște partide, nu pentru combinațiile și jocurile de toate felurile ale acestor partide, ci pentru un program de țară și un program de președinte pe care dânșii îl acceptă sau nu”, a adăugat Antonescu.

El a punctat că a intrat asumat în bătălia electorală fără „o armată pregătită (…) singur sub focul inamic”, dar în partidele care i-au declarat susținere există oameni încă nehotărâți dacă îl susțin sau nu.

„Eu imediat am intrat în bătălia electorală, am asumat public calitatea de candidat – eu știam foarte bine ce înseamnă asta. Tirul, din toate direcțiile, (…) s-a dezlănțuit, asta e bătălia electorală, am intrat în această bătălie, nu mă tem de aceste bătălii, eu am dus astfel de bătălii, știam că nu e o armată pregătită în spatele meu și că trebuie să mă duc singur sub focul inamic. Niciun fel e problemă, numai că mi se pare inacceptabil ca după, iată, o săptămână, două, să văd oameni din partidele care și-au declarat susținerea pentru candidatura mea să vină public și să spună: ‘De fapt nu știm, o să mai vedem, că noi avem niște ședințe”, a spus Antonescu.

Acesta s-a arătat, de asemenea, nemulțumit că nu a fost încă stabilită o dată pentru organizarea alegerilor prezidențiale. În opinia lui Crin Antonescu, data alegerilor ar fi trebuit stabilită imediat ce Curtea Constituțională a decis anularea scrutinului precedent.

„Nu avem o dată a alegerilor și nu înțeleg de ce, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă în 6 decembrie Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor și implicit repetarea lor, de a doua zi sau de când a fost la Monitorul Oficial această decizie publicată, de a doua zi Guvernul care era în exercițiu atunci ar fi trebuit să dea, după calculul de rigoare, numărul de zile prescris de lege, cea mai apropiată dată a alegerilor prezidențiale. Suntem în 4 ianuarie alt an, 2025, și nu avem încă, deși s-au vehiculat niște date (…) o dată a alegerilor, ceea ce e (…) greu de explicat și în orice caz greu de acceptat pentru opinia publică”, a declarat fostul lider liberal.

Întrebat dacă va mai candida Călin Georgescu la următoarele alegeri prezidenţiale, Crin Antonescu a răspuns că nu poate să ştie acest lucru, dar ar fi bine să candideze.

„Din punctul meu de vedere, dacă nu există lucruri foarte clare care să i se poată imputa sau să îi invalideze candidatura – mă tem că există, dar nu comentez eu – ar fi bine să candideze, pentru că eu nu aş vrea ca societatea românească să scape de Călin Georgescu, care e un pericol real, printr-o măsură percepută ca represivă sau nedemocratică sau administrativă, ci prin votul cetăţenilor”, a declarat Antonescu.

El a completat spunând că românii ar trebui „să raţioneze” şi să vadă că Georgescu „minte” atunci când spune că „miliardele din PNRR” au fost date „pe ascuns” în Ucraina şi că n-a intrat niciun leu în România.

„Dacă nu există o majoritate de oameni în ţara asta care să raţioneze şi să vadă că domnul Călin Georgescu minte atunci când afirmă, de exemplu, că miliardele din PNRR au fost luate şi n-a intrat un leu în România şi toate au fost date pe ascuns în Ucraina, dacă la minciuna asta românii votează pentru, văzând totuşi măcar autostrăzile care s-au făcut în aceşti ani, atunci vom fi cu Călin Georgescu şi asta ar trebui să fie soarta noastră””, a încheiat Crin Antonescu.