Antonescu dă în judecată România TV

Candidatul Alianței ‘România Înainte’, Crin Antonescu, a anunțat că a dat în judecată România TV ca urmare a atacurilor la adresa sa pe tema declarației date la Securitate.

Crin Antonescu consideră legitimă curiozitatea presei și a publicului în legătură cu declarația pe care a dat-o Securității, dar spune că felul în care a fost tratat acest subiect la România TV a încălcat deontologia profesională.

„Există însă un post de televiziunea, mă refer la cel numit România TV, RTV, care de multă vreme, din punctul meu de vedere de la înființare, pe această speță, după alte calomnii vizând viața personală, vizând neadevăruri crunte în ce mă privește, de câte zile construiește 24 de ore din 24 o serie de calomnii incredibile asupra mea, cum că aș fi, în ciuda tuturor documentelor, în ciuda faptului că nu au niciun fel de dovadă, nu am fost scos din turnător, securist, un fel de criminal care am făcut, am dres. (..) Așa ceva nu se mai poate. Cred că această infecție din spațiul mediatic românesc, care nu e foarte sănătos oricum, are o imunitate șubredă, trebuie totuși un pic stăvilită. În acest sens, am făcut, în afară de o solicitare spre CNA, și o acțiune în judecată la Tribunalul București”, a declarat Crin Antonescu.