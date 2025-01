Crin Antonescu, la fel ca Iohannis. Și-a blocat postul 24 de ani

Candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a avut blocat postul de profesor titular de istorie timp de 24 de ani.

„Eu eram titular la Colegiul National “Spiru Haret” din Tulcea in 1992, cand am devenit parlamentar pentru prima oara. Din 1992 pana in 2016, perioada in care am fost parlamentar, presupun ca postul a fost pastrat prin efectul legii. Nu am solicitat niciodata rezervarea postului sau ceva asemanator, presupun, repet, ca s-a aplicat legislatia in vigoare. Cred ca explicatii complete puteti obtine de la Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea. Nu consider ca lipsa unui titular pe post i-a dezavantajat pe elevi, atata vreme cat cred ca pe acel post au functionat profesori calificați. Oricum, aceasta nu a fost in responsabitatea mea, rezervarea postului este impusa de lege, nu de titularul respectiv sau de Inspectorat”, a transmis Crin Antonescu pentru G4Media, EduPedu și Info Sud-Est.

Și Klaus Iohannis a avut blocat, mai bine de 20 de ani, postul de profesor titular de fizică, în Sibiu, la Colegiul Național „Samuel Von Brukenthal”.