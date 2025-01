Cristian Preda, ce-a ieșit din împărțeala ”mediocrilor„ Ciolacu și Ciucă

Ce a făcut PNL cu Călin Georgescu mi se pare mai grav decât ce a făcut PSD cu George Simion, spune politologul Cristian Preda într-un interviu pentru Hotnews.ro.

”Simionis și Ciolacu hăhăiesc și spun adevărul, iată acum câteva zile. (Apoi, președintele PSD spune că s-a glumit, n.red.). PSD a dat votul lui Simion. Dovada că PNL a făcut la fel în cazul Georgescu avem. A documentat-o SNOOP. Deci avem o lipsă de onestitate, îți aranjezi finala dând voturi candidatului care e cel mai ușor de bătut. A rămas acest tipar în imaginarul alegerilor de la finala Iliescu – Vadim, dar abia acum avem o dovadă. (…) Simonis zice la mișto și vrea să-l albească pe Ciolacu.

Mi se pare mai gravă însă povestea PNL-ului care a slujit ridicării lui Georgescu. Non răspunsurile lui Ciucă arată că PNL-iștii erau ruși, nu? Ideea lor era că dacă PSD amplifică votul naționalist pentru Simion, pot și ei pentru Ciucă. Vedeți ce era în capul lor? Certându-se PSD cu PNL, PSD l-a ridicat pe Simion pentru o finală comodă.

N-o mai interesa scenariul inițial al împărțirii puterii cu PNL. S-a pornit de la o împărțire controlată a Puterii. Ca apoi să se ajungă la stimularea necontrolată a valului naționalist. PNL crede că a avut o logică, dar s-a ajuns la dezastru. (…) Foarte grav. Deci avem un scenariu de control al Puterii, apoi o jonglerie necontrolată a votului. Există, se vede clar, o tendință izolaționistă. Nu are nici un sens să plătești sume impresionante ca s-o stimulezi. Adevărul se vede: nici Ciucă, nici Ciolacu nu s-au calificat în finală.

Deci, de la un aranjament teoretic s-a ajuns la o excludere a aranjorilor din finală, în schimb stimularea unei fiare pe care n-o poți stăpâni. Dincolo de lipsa de onestitate, alunecăm în absurd. Intri în politică, te lupți pentru propria tabără, nu pentru a altora. Te bagi ca să falsifici alegerile în favoarea izolaționiștilor. Știți ce mai este? Dominația acestei mediocrități șchioape și cam tâmpe. O mediocritate care se împiedică singură și cade în propria capcană”, a spus Cristian Preda.