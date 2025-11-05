Cristiano Ronaldo își anunță retragerea

De Florin Toader
Atacantul portughez al celor de la Al Nassr, Cristiano Ronaldo, spune că se va retrage ”în curând”, scrie News.ro citând Reuters.

Cristiano Ronaldo (40 de ani) este, momentan, jucătorul clubului Al Nassr din Arabia Saudită. Totodată, Ronaldo este cel mai bun marcator din toate timpurile. Are 952 de goluri marcate pentru club şi ţară. El a declarat luna trecută că îşi propune să ajungă la 1.000 de goluri înainte de a se retrage din fotbal.

„În curând”, a răspuns el când a fost întrebat când îşi va încheia activitatea de fotbalist.

„Cred că voi fi pregătit. Va fi foarte, foarte dificil. Dar mi-am pregătit viitorul încă de la 25, 26, 27 de ani. Cred că voi fi capabil să fac faţă acestei presiuni. Nimic nu se compară cu adrenalina pe care o simţi când înscrii un gol în fotbal. Dar totul are un început şi totul are un sfârşit. Voi avea mai mult timp pentru mine, pentru familia mea, pentru a-mi creşte copiii.”, a declarat Cristiano Ronaldo pentru „Piers Morgan’s Uncensored”, într-un interviu publicat marţi.

Cristiano Ronaldo a jucat, de-a lungul timpului, pentru Mancester United și Real Madrid. El a fost lansat în fotbalul mare de Ladislau Boloni la Sporting Lisabona.

 

