Cruciada ministerului european al Adevărului

De la desconsiderare și superioritate față de viziunile politice opuse, Uniunea Europeană a trecut la marginalizarea lor, iar apoi la eliminarea lor prin cenzură și modificarea limbajului, politizând legile și transformând limbajul în asemenea fel încât libera exprimare să fie mai degrabă văzută ca un serviciu oferit consumatorilor decât un drept inalienabil al cetățenilor, arată un raport al think-tankului MCC Bruxelles. MCC Bruxelles este o organizație susținută de Universitatea Matei Corvin din Budapesta și finanțată de guvernul Ungariei. Împarte același sediu cu publicația The European Conservative (o variantă palidă a The American Conservative), finanțată tot de guvernul lui Viktor Orban, MCC își propune, și reușește, să atragă personalități americane apropiate de viziunea lui Donald Trump, precum și jurnaliști de limbă engleză, pentru o mai ușoara diseminare a ideilor conservatoare.

Nu este un secret că UE este un dușman al liberei exprimări. Însă amploarea cenzurii rămâne în mare parte ascunsă. Luna aceasta MCC Bruxelles a publicat raportul ”Manufacturing Misinformation: the EU-funded propaganda war against free speech”, care scoate la iveală campania Comisiei Europene de reglementare a dezbaterii publice în Europa sub masca combaterii ”limbajului urii” și a ”dezinformării”. Sute de ONG-uri și universități au primit finanțare de la Bruxelles pentru a desfășura 350 de proiecte pentru combaterea așa-zisei dezinformări – totul în valoare de circa 650 de milioane de euro.

Speriată de Brexit și votul pentru Donald Trump din 2016, Comisia Europeana a început o cruciadă pentru a controla dezbaterea publică din Europa. O formă a acestei cruciade este combaterea ”limbajului urii” și a ”dezinformării”, despre care Comisia spune că sunt o amenințare tot mai mare la adresa stabilității sociale și a democrației. Nu este un lucru benign și responsabil din partea Bruxellesului, așa cum Comisia vrea să se creadă. Prin Legea Serviciilor Digitale, Comisia s-a angajat într-un atac autoritar asupra liberei exprimări și a cetățenilor europeni.

Studiul amintit a descoperit faptul uluitor că Bruxellesul cheltuiește cu 31% mai mult pentru poliția exprimării libere în UE decât pentru cercetările transnaționale pentru combaterea cancerului (494 milioane de euro). Cu alte cuvinte, UE privește combaterea ”cancerului” exprimării nereglementate ca o prioritate mai mare decât reducerea celor 4,5 milioane de noi cazuri de cancer și a celor 1,3 milioane de decese din cauza cancerului care se înregistrează anual în Europa. In absența răspunderii în fața cetățenilor, banii contribuabililor sunt folosiți pentru un proiect orwellian care urmărește să controleze cum gândesc și cum se exprimă europenii.

Oficial, Legea Serviciilor Digitale vrea să creeze un spațiu digital „mai sigur”, unde utilizatorii să fie ”protejați” și platformele social-media să fie obligate să acționeze ”responsabil”. Termenul ”servicii” din titlul legii este o mostră de limbaj nou insidios. La suprafață, sună benign, chiar binevoitor, însă este un cal troian retoric care maschează intenția cenzurii. Prezintă platforme precum Faceboolk, X, YouTube sau TikTok, care au devenit acum piața publică, ca furnizori de utilități – ele ar livra doar ”conținut”, așa cum alte companii ne livrează electricitate sau apă. Exprimarea este considerată un bun, mai degrabă decât un drept inalienabil.

Când social-media sunt tratate ca ”servicii”, reglementarea exprimării devine o chestiune tehnică de optimizare a experienței utilizatorului. Regulile tehnice înlocuiesc politica, iar rezistența populației este redefinită ca un soi de încălcare a unui contract pentru utilități.

Conform Legii Serviciilor Digitale, firmele sunt obligate să șteargă ”conținutul ilegal” și să gestioneze ”riscurile sistemice”. Ce înseamnă acești termeni rămâne foarte vag. Asta creează un mediu plin de dubii, în care cenzura devine norma.

Comisia Europeană evită să apară ca un cenzor care intervine direct. Aplicarea legii este încredințată unor actori privați care sfătuiesc platformele social-media ce anume să cenzureze. Dar nu sunt niște actori independenți, organizații neutre. Deseori sunt ONG-uri sau organizații aliniate la agenda ideologică a UE.

Transformarea limbajului în armă este crucială. Când UE numește ceva ”limbaj al urii”, ”dezinformare” sau ”extremism”, Bruxellesul ne transmite ce poate fi spus, de către cine și cu ce consecințe. Acești termeni nu sunt neutri. Ei au încărcătura ideologică, redefinind ca ilegale întregi categorii ale limbajului politic. Populiștii – special cei care critică integrarea UE, imigrația sau Pactul Verde – sunt catalogați tot mai des nu ca actori politici cu care se poate duce o dezbatere, ci ca vectori algoritmici ai urii, extremismului și informațiilor false.

Cruciada orwelliană a UE se deosebește de încercările de până acum de a scoate libera exprimare în afara legii. UE nu arde cărți, nu lovește cu bocancul în oponenți. Populismul nu este scos în afara legii în Europa (încă). Însă este desconsiderat sistematic, transformat în suspect de serviciu, plasat mereu la limita acceptabilului. Este o formă tăcută de delegitimare, aplicată printr-un limbaj aparent politicos și tolerant. Când opoziția populistă este transformată în patologie, considerată ură sau este tratată ca o amenințare de securitate cibernetică, nu mai trebuie să dialoghezi cu populiștii. Ei pot fi urmăriți, verificați, li se taie finanțarea, sunt trecuți în carantină și apoi eliminați.

UE se teme de libera exprimare pentru că aceasta din urma are niște energii impredictibile, creează mesaje și discursuri alternative. Oroarea ororile pentru UE este că libera exprimare le permite cetățenilor să-și mențină independența morală – să hotărască ei înșiși cum să gândească, fără să apeleze la experți și la tehnocrații despre care se spune că știu ce este mai bine pentru noi. Nu este de mirare că elitele UE sunt atât de hotărâte să suprime libera exprimare.