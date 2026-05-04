Cum a pus mâna USR pe locurile lăsate libere de PSD

Prefecții și subprefecții sunt reprezentanții guvernului în teritoriu. 22 de prefecți și 36 de subprefecți susținuți de PSD au fost destituiți din funcție la cerere, potrivit datelor din Monitorul Oficial.

În locul lor, premierul Ilie Bolojan a numit noi înlocuitori. De la USR, PNL și UDMR.

Cine sunt USR-iștii care au ocupat posturile PSD

La Argeș, în locul prefectului social-democrat a venit fostul subprefect, Darius Sebastian Nedelcu (USR).

La Dâmbovița, Marius Calomfirescu este noul prefect. El este liderul USR Târgoviște.

La Dolj, prefect de la USR a fost numit Eugen Costel Călinoiu.

La Gorj, Corneliu Răducan Morega (USR) a devenit prefectul județului.

La Ialomița, Mihai-Andrei Tănăsescu (USR) a ocupat postul de prefect lăsat liber de social-democrați.

La Neamț, Maria Apostol (USR) a devenit noul prefect. În urmă cu 20 de ani ea a fost șoferiță de tir după ce și-a deschis o afacere în Spania împreună cu soțul său.

La Tulcea, noul prefect este Eugen Terente (USR). El a fost deputat din partea USR-PLUS în legislatura 2020-2024.

La Vaslui, USR a ocupat rapid funcția de prefect. L-a înaintat în funcțue pe fostul subprefect, Andrei Șerban (USR).

La Galați, Marius Celmare (USR) este noul prefect al județului.

La Iași, Iulian Florin Bucșă (USR) a fost numit în funcția de subprefect al județului Iași.

Și PNL sau UDMR au luat posturile PSD

Nu numai USR-iști s-au cățărat pe posturile prefecților PSD. De pildă, la Brăila, Călin Silviu Dobrescu (PNL) a ajuns prefect.

Și la Buzău, liberalii l-au numit pe Leonard Dimian (PNL) în funcția de prefect în locul rămas vacant după demisia Lilianei Sbîrnea (PSD).

La Mehedinți, prefect a fost numit Cristinel Pavel (PNL). La Olt, a fost numit prefect Ștefan Nicolae (PNL).

Nu doar liberalii, ci și formațiunea condusă de Kelemen Hunor a ocupat rapid posturile de prefect. De exemplu, în Hunedoara a fost numit Lörincz Széll (UDMR).