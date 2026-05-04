În total, 58 de prefecți și subprefecți de la PSD au demisionat.

De Rareș Mereuță
Cum a pus mâna USR pe locurile lăsate libere de PSD

Marius Celmare, noul prefect din Galați/ Foto: Facebook - USR Galați

Odată cu demisia prefecților și subprefecților de la PSD, după retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan, pe locurile lăsate libere s-au instalat prefecți de la USR. Și nu numai. PNL și UDMR și-au pus și ei oamenii în locul social-democraților.

Prefecții și subprefecții sunt reprezentanții guvernului în teritoriu. 22 de prefecți și 36 de subprefecți susținuți de PSD au fost destituiți din funcție la cerere, potrivit datelor din Monitorul Oficial.

În locul lor, premierul Ilie Bolojan a numit noi înlocuitori. De la USR, PNL și UDMR.

Cine sunt USR-iștii care au ocupat posturile PSD

La Argeș, în locul prefectului social-democrat a venit fostul subprefect, Darius Sebastian Nedelcu (USR).

La Dâmbovița, Marius Calomfirescu este noul prefect. El este liderul USR Târgoviște.

La Dolj, prefect de la USR a fost numit Eugen Costel Călinoiu.

La Gorj, Corneliu Răducan Morega (USR) a devenit prefectul județului.

La Ialomița, Mihai-Andrei Tănăsescu (USR) a ocupat postul de prefect lăsat liber de social-democrați.

La Neamț, Maria Apostol (USR) a devenit noul prefect. În urmă cu 20 de ani ea a fost șoferiță de tir după ce și-a deschis o afacere în Spania împreună cu soțul său.

La Tulcea, noul prefect este Eugen Terente (USR). El a fost deputat din partea USR-PLUS în legislatura 2020-2024.

La Vaslui, USR a ocupat rapid funcția de prefect. L-a înaintat în funcțue pe fostul subprefect, Andrei Șerban (USR).

La Galați, Marius Celmare (USR) este noul prefect al județului.

La Iași, Iulian Florin Bucșă (USR) a fost numit în funcția de subprefect al județului Iași.

Și PNL sau UDMR au luat posturile PSD

Nu numai USR-iști s-au cățărat pe posturile prefecților PSD. De pildă, la Brăila, Călin Silviu Dobrescu (PNL) a ajuns prefect.

Și la Buzău, liberalii l-au numit pe Leonard Dimian (PNL) în funcția de prefect în locul rămas vacant după demisia Lilianei Sbîrnea (PSD).

La Mehedinți, prefect a fost numit Cristinel Pavel (PNL). La Olt, a fost numit prefect Ștefan Nicolae (PNL).

Nu doar liberalii, ci și formațiunea condusă de Kelemen Hunor a ocupat rapid posturile de prefect. De exemplu, în Hunedoara a fost numit Lörincz Széll (UDMR).

16 comentarii

  3. Deci liberalii 4 și USR 10. Bună afacere. Dacă nu cumva liberalii i-au lăsat pe useriști să se facă de râs.

  5. Pana sambata sunt demisi si se pun reprezentantii partidului cu cele mai multe locuri in parlament. Normal si logic..

    1. USR si PNL pot descoperi lucrurile ilegale facute de cei de la PSD.

    2. ce vor face reprezentantii partidului cu cele mai multe locuri in parlament, va vor da mici si chifle moca?

    1. Probabilitate 50%, Gigione! Vor exista pesediști care, la secret, vor vota invers decât au semnat, să vedem câți!

    2. daca dispar useristii ce au scoala pe bune, vine pesedeul cu covrigarii si coafezele?
      Cat mai vreti sa scufundati economia, cat?

  8. asta e reteta prin care ONGistii serviciilor straine au ajuns sa acapareze puterea peste tot in Europa… o gramada de ONG-uri activiste pentru „ecologie” si drepturile depravatilor au devenit dupa ani de activism partide politice, si au preluat functii fara alegeri

    2. Văd că tu ai făcut blocaj renal, nici nu mai poți urina, de grija ONG-urile.
      Nu vă mai complicați măi băieți cu Georgescu, Șoșoacă, Simion, Grindeanu, aduceti-l direct pe Putin și ați rezolvat-o rapid.

  9. Eu nu văd în regulă ,cum un ong ales de vreo 7% dintre românii , ocupă cele mai importante locuri in guvern

    1. Dumneata nu înțelegi un lucru de bun simț,pulete Gr…obian.E vorba de 7%oameni normali,fără de ceilalți,cu toții pr…oști.

