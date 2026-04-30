În total, 22 de prefecți și 36 de subprefecți susținuți de PSD au demisionat din funcțiile deținute în cabinetul Bolojan. Numele celor 58 au apărut joi în Monitorul Oficial. Lista celor 22 de prefecți PSD, trimiși acasă de Bolojan Făcăleață Ioana – prefect Argeș

Cioarba Iulian – prefect Bistrița-Năsăud

Timofei Iulian – prefect Brăila

Sbîrnea Liliana – prefect Buzău

Dragomir Ioan – prefect Caraș-Severin

State Laurențiu – prefect Călărași

Tănase Marian – prefect Dâmbovița

Durle Dumitru – prefect Dolj

Naggar Andreea – prefect Galați

Predescu Șerban – prefect Gorj

Fulga Constantin – prefect Hunedoara

Marin Constantin – prefect Ialomița

Sălăjeanu Valeriu – prefect Maramureș

Isuf Alin – prefect Mehedinți

Bourceanu Adrian – prefect Neamț

Albotă Florin – prefect Olt

Andronachi Traian – prefect Suceava

Rababoc Benone – prefect Teleorman

Munteanu Dan – prefect Tulcea

Popica Andrei – prefect Vaslui

Oprea Mihai – prefect Vâlcea

Iorga Eusebiu – prefect Vrancea Lista celor 36 de subprefecți Haler Sandu – subprefect Alba

Sulincean Mircea – subprefect Arad

Nedelcu Sebastian – subprefect Argeș

Ivancea Valentin – subprefect Bacău

Tulpan Adrian – subprefect Bacău

Pavel Emilian – subprefect Bihor

Dolha Stelian – subprefect Bistrița-Năsăud

Gălan Gabriel – subprefect Botoșani

Mija Victor – subprefect Brașov

Dobrescu Sergiu – subprefect Brăila

Cristea Constantin – subprefect Buzău

Gâfu Cristian – subprefect Caraș-Severin

Deculescu Dumitru – subprefect Călărași

Bruz Florentin – subprefect Cluj

Dragnea Marilena – subprefect Constanța

Cucu Sebastian – subprefect Covasna

Călinoiu Costel – subprefect Dolj

Udvuleanu Ionuț – subprefect Giurgiu

Drăgoi Dinu – subprefect Gorj

Prodan Isabela – subprefect Harghita

Szell Lorincz – subprefect Hunedoara

Tănăsescu Andrei – subprefect Ialomița

Șerbescu Marian – subprefect Iași

Guzgă Felix – subprefect Iași

Stauder Rudolf – subprefect Maramureș

Pavel Cristinel – subprefect Mehedinți

Nicolae Ștefan – subprefect Olt

Tănase Adi – subprefect Prahova

Tibil Ioan – subprefect Satu Mare

Pura Alexandru – subprefect Sălaj

Giubega Florian – subprefect Sibiu

Păstrăv George – subprefect Suceava

Mitran Veronica – subprefect Teleorman

Terente Eugen – subprefect Tulcea

Șerban Andrei – subprefect Vaslui

Macovei George – subprefect Vrancea

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.