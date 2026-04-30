Oficial. Lista cu prefecții și subprefecții PSD trimiși acasă de Bolojan

22 de prefecți susținuți de PSD au fost eliberați din funcție.

De Rareș Mereuță
Oficial. Lista cu prefecții și subprefecții PSD trimiși acasă de Bolojan

Foto: gov.ro

22 de prefecți susținuți de PSD au fost eliberați din funcție.

Au apărut numele prefecților și subprefecților susținuți de PSD și eliberați din funcție sub semnătura lui Bolojan, potrivit unei liste publicate joi în Monitorul Oficial.

În total, 22 de prefecți și 36 de subprefecți susținuți de PSD au demisionat din funcțiile deținute în cabinetul Bolojan. Numele celor 58 au apărut joi în Monitorul Oficial.

Lista celor 22 de prefecți PSD, trimiși acasă de Bolojan

  • Făcăleață Ioana – prefect Argeș
  • Cioarba Iulian – prefect Bistrița-Năsăud
  • Timofei Iulian – prefect Brăila
  • Sbîrnea Liliana – prefect Buzău
  • Dragomir Ioan – prefect Caraș-Severin
  • State Laurențiu – prefect Călărași
  • Tănase Marian – prefect Dâmbovița
  • Durle Dumitru – prefect Dolj
  • Naggar Andreea – prefect Galați
  • Predescu Șerban – prefect Gorj
  • Fulga Constantin – prefect Hunedoara
  • Marin Constantin – prefect Ialomița
  • Sălăjeanu Valeriu – prefect Maramureș
  • Isuf Alin – prefect Mehedinți
  • Bourceanu Adrian – prefect Neamț
  • Albotă Florin – prefect Olt
  • Andronachi Traian – prefect Suceava
  • Rababoc Benone – prefect Teleorman
  • Munteanu Dan – prefect Tulcea
  • Popica Andrei – prefect Vaslui
  • Oprea Mihai – prefect Vâlcea
  • Iorga Eusebiu – prefect Vrancea

Lista celor 36 de subprefecți

  • Haler Sandu – subprefect Alba
  • Sulincean Mircea – subprefect Arad
  • Nedelcu Sebastian – subprefect Argeș
  • Ivancea Valentin – subprefect Bacău
  • Tulpan Adrian – subprefect Bacău
  • Pavel Emilian – subprefect Bihor
  • Dolha Stelian – subprefect Bistrița-Năsăud
  • Gălan Gabriel – subprefect Botoșani
  • Mija Victor – subprefect Brașov
  • Dobrescu Sergiu – subprefect Brăila
  • Cristea Constantin – subprefect Buzău
  • Gâfu Cristian – subprefect Caraș-Severin
  • Deculescu Dumitru – subprefect Călărași
  • Bruz Florentin – subprefect Cluj
  • Dragnea Marilena – subprefect Constanța
  • Cucu Sebastian – subprefect Covasna
  • Călinoiu Costel – subprefect Dolj
  • Udvuleanu Ionuț – subprefect Giurgiu
  • Drăgoi Dinu – subprefect Gorj
  • Prodan Isabela – subprefect Harghita
  • Szell Lorincz – subprefect Hunedoara
  • Tănăsescu Andrei – subprefect Ialomița
  • Șerbescu Marian – subprefect Iași
  • Guzgă Felix – subprefect Iași
  • Stauder Rudolf – subprefect Maramureș
  • Pavel Cristinel – subprefect Mehedinți
  • Nicolae Ștefan – subprefect Olt
  • Tănase Adi – subprefect Prahova
  • Tibil Ioan – subprefect Satu Mare
  • Pura Alexandru – subprefect Sălaj
  • Giubega Florian – subprefect Sibiu
  • Păstrăv George – subprefect Suceava
  • Mitran Veronica – subprefect Teleorman
  • Terente Eugen – subprefect Tulcea
  • Șerban Andrei – subprefect Vaslui
  • Macovei George – subprefect Vrancea

CITEȘTE ȘI LISTA SECRETARILOR DE STAT PSD CARE AU DEMISIONAT DIN GUVERN: Puțini au plecat, mulți au rămas. Cum întârzie ieșirea PSD de la guvernare

Sursa: MO
Sursa: MO

5 comentarii

  1. Chiar daca va pleca Bolo, cine va veni după el, nu va putea schimba cursul! Șobolanii PSD trebuie tratați cu „grausor”.

  2. Intrebarea preferata a trotinetistilor: „ce punem in loc”? Functiile de prefect si subprefect sunt degeaba, oricum nu se omoara cu munca, deci orice hahalera proeuropeana poate ocupa postul. Cu conditia sa fie obedienta.

  3. Sper asa să rămână…fără plosnițe bugetare…poate să înceapă nouă configurație administrativă…
    Moldova, Valahia, Transilvania…astea sunt noile provincii…

  4. Smecherii din vârf au rămas neatinși! Aceasta lege a fost făcută cu excepții asa cum l-a exceptat pe Ciuca la actualizarea pensiilor militare de stat ca sa devina neconstituțională! Toți pentru unul, unul pentru toți!

  5. Felicitări Bolo că ai pus șobolanii speciali cu botul pe labe! Daca pleci, lasa becul aprins in kamaran!

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
