Cum am pierdut un proces și 54.000 lei?

Zielele trecute, după un alt proces la care s-au schimbat mai mulți judecători și complete și care a durat aproape 4 ani, am primit o hotărîre judecătorească definitivă, pronunțată în Dosarul nr. 31311/299/2021. În baza Deciziei acesteia, Casa Serafim SRL, editorul Cotidianul, a achitat suma de 54.600 lei într-un cont bancar către Brândușa Armanca drept despăgubiri morale și cheltuieli de judecată.

Reproduc descrierea situației printr-o formulare din dispozitivul Hotărîrii și mai apoi măsurile stabilite de instanța de judecată.

Mai întîi, despre ce a fost vorba?

„În fapt, a învederat că, la data de 03.08.2018, pe website-ul www.cotidianul.ro aparţinând apelantei CASA SERAFIM SRL a fost publicat articolul de presă „Lupta pentru Timişoara capitală Culturală” (f. 22-26, vol I dosar), ce trata subiectul izbucnirii unui scandal la nivel local după ce municipiul Timişoara a fost propus în vederea desemnării Drept Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Articolul a pornit de la acuzaţia formulată de mişcarea civică locală „Grupul de reflecţie şi iniţiativă Timişoara, Capitală Culturală Europeană” – din care intimata Armanca face parte, potrivit căreia în spatele proiectului s-ar fi putut ascunde o risipă masivă de bani”. (pag 23-24 Decizia civilă nr. 821A )

La pagina 44, în textul Deciziei civile nr. 821A se precizează:

„Contrar celor învederate de apelanta-reclamantă, Tribunalul nu poate reține existența unei campanii negative de presă derulată de apelanții-pârâți împotriva acesteia, în condițiile în care apelanta-reclamantă nu a dovedit că aceștia au fost cei care au publicat anterior materiale de presă cu conținut asemănător în scopul discreditării reclamantei și nici nu a solicitat tragerea la răspundere și pentru alte materiale publicate anterior datei articolului în litigiu.De aceea, fără a subestima ilicitul faptei și prejudiciul cauzat, care în mod cert nu trebuie bagatelizate, tribunalul constată că nu se impune acordarea unei despăgubiri superioare celei menționate în ceea ce o privește pe apelanta-reclamantă. Așadar, sub aspectul cuantumul daunelor morale datorate apelantei-reclamante, tribunalul va admite criticile formulate de apelanții-pârâți”.

În dispozitivul hotărîrii definitive, Tribunalul București – Secția a V-a civilă, prin decizia civilă nr. 821A, pronunțată prin ședinţa publică din data de 31 martie 2025, dispune:

„Admite apelul formulat de apelanții-reclamanți Armanca Brânduşa şi Armanca Alexandru Gheorghe, ambii cu domiciliul procesual ales la Cab. av. Ionică Ioana-Alina în Bucureşti, (….) împotriva Sentinţei civile nr. 3995 din 06.05.2022 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, având ca obiect „pretenţii 100.000 + 100.000 lei prejudiciu moral”.

Admite apelul formulat de apelanții-pârâți Nistorescu Cornel şi Casa Serafim S.R.L., ambii cu domiciliul procesual ales la Cab av Paul-Georgeta Căta în Buc (….) împotriva Sentinţei civile nr. 3995 din 06.05.2022 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, având ca obiect „pretenţii 100.000 + 100.000 lei prejudiciu moral”.

Schimbă, în parte, sentința apelată în sensul că:

-Obligă apelanții-pârâţi, în solidar, la plata către apelanta-reclamantă Armanca Brânduşa a sumei de 30.000 de lei cu titlu de daune morale.

-Obligă apelanții-pârâţi, în solidar, la plata către apelantul-reclamant Armanca Alexandru-Gheorghe a sumei de 10.000 de lei cu titlu de daune morale.

-Obligă apelanții-pârâţi la înlăturarea articolului „Lupta pentru Timişoara capitală culturală” publicat în data de 03.08.2018, pe site-ul www.cotidianul.ro.

-Obligă apelanții-pârâţi, în solidar, la plata către apelanții-reclamanţi a sumei de 6.727,93 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru, onorariu de avocat, contravaloare raport furnizare, imprimare înscrisuri anexate cererii de chemare în judecată şi taxe poştale şi cheltuieli de cazare şi transport”.

În articolele din Cotidianul am încercat să prezentăm starea de conflict și lupta dusă de un grup de inițiativă pentru preluarea conducerii Asociației care a cîștigat proiectul „Timișoara Capitală culturală europeană”. După nenumărate acuze și dispute, conducerea Asociației a demisionat, grupul a preluat controlul, programul s-a desfășurat în văzul lumii, noi am greșit publicînd un articol apărut în spațiul virtual (ulterior retras!?) și am fost sancționați, după cum arată Decizia civilă nr. 821A/31 martie 2025 (în ciuda faptului că am prezentat nenumărate probe privind desfășurarea unui conflict local și lupta pentru preluarea controlului asupra desfășurării proiectului „Timișoara Capitală culturală a Europei”).

Articolul „Lupta pentru Timişoara capitală Culturală” a fost șters, ceea ce nu înseamnă că n-a existat.