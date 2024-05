Cum ar fi învins cancerul Codrin Ştefănescu. „Sunt trei elemente”

Fostul politician Codrin Ştefănescu, diagnosticat cu cancer de colon în anul 2022, spune că s-a vindecat şi că sunt trei elemente care te ajută să învingi boala. „Vreau sa spun un lucru pentru toată lumea. Sunt trei elemente care te ajută să învingi, ce spunea Monica Pop: să pleci optimist, să fii hotărât să lupţi, iar când te rogi, eu m-am rugat pentru mine: Dă-mi, Doamne, mie energie şi fă-mă bine, dă-mi, Doamne, o amânare că am nişte copii, îmi mai trebuie puţin timp.

Toţi medicii spuneau ca sunt sub control, că trebuie sa fiu optimsit, tehnologia iti permite, daca pleci optimist cu dorinta de a lupta si daca ai incredere in ingerul tau pazitor, spui: Doamne, mi-ai dat aceasta incercare, o sa lupt. Daca toate astea ti le asumi, tehnologia te ajută!

Eu mi-am făcut testament, am chemat avocatul si am stabilit pentru copii ce trebuie sa faca, am facut tot, detalii cu totul cum mi-a lasat mie tata, bileţele pentru fiecare lucru. Eu, când am lăsat astea, eram predat.

Aici nu e o batalie politica, cu oameni fara caracter, este o bătălie clară în care ştii că nu ai decât 2 variante, invingi sau mori. Eu nu am crezut ca moartea poate fi simtita. Pe doamna cu coasa o simti. La inceputul bolii, aveam vaga impresie ca ma pandeste, cu cat am evoluat am inceput sa simt ca este prezenta noaptea, ca este in incapere.

Moartea nu este cruda si urata, este dulce şi iti da de inteles ca pasul ăsta nu este o grozavie. Daca nu cedezi, invingi. Este ceva psihologic, de aia unii, după tratament, au intrat in activitatea normala ignorand boala.

Mi s-a intamplat ceva inimaginabil. A venit perioada cand eram hranit prin tuburi si medicii nu erau ingrijorati, mi-au spus ca este o chestie normala, că dupa tratament trebuie sa se regleze organismul.

În a treia zi, am avut un gând. Totusi, nu poţi sa te predai chiar asa, Codrine, nu poti stai in pat intins si astepti sa… Şi mi-am propus sa lupt, m-am ridicat din pat aproape sa lesin, nu am apasat pe niciun buton, m-am dat jos si aveam langa pat două gantere sa fac miscare.

Nu te mai gandesti la absolut nimic, trebuie sa faci activitate, să faci sport, orice, chiar dacă iti este rau. Am făcut sport pana cand organismul mi-a dat accept si am facut bine. Nebunie! Am deschis o sticla de vin rosu, am baut vin rosu 2-3 pahare ca sa incep sa ma lupt.

Dorinta asta a inceput sa creasca in mine. A doua oara am lesinat cu ganterele in mana, le-am aruncat si m-am lovit cu genunchiul de coltul mesei, durerea a fost acuta. Atât de mare a fost incat organismul meu a uitat de moarte si s-a concentrat pe durere si a doua zi am inceput sa mananc.

Faptul ca lovitura a fost atat de dureroasa, orice miscare o făceam o simţeam pana in creier, imi venea sa imi tai piciorul. Eram deja concentrat la altceva.

Şi atunci de abia am inteles, şi nu doar Monica Pop mi-a zis, trebuie sa pleci optimist că există rezolvare. Am inceput sa mananc, sa cresc, sa revin la normal, tratamentele au inceput sa aiba efect, sa imi vad de treaba.

Mi-au zis doctorii: de-acum te concentrezi, nu mai faci nimic altceva, ţi le-ai pus toate în ordine. Daca mori, stii ca toata lumea e in regula. Copiii tai sunt linistiţi. Le-am scris câte o scrisoare fiecăruia. Şi mi-au zis doctorii: te concentrezi fiind activ. Am inchis telefonul, tableta.

M-am convins de nişte lucruri importante. Ca mintea noastra are puteri nebunauite, că exista un inger pazitor si când te rogi, trebuie să i te rogi fara sa ii ceri, îi ceri doar un ragaz„, a povestit Codrin Ştefănescu la România TV.

Fostul politician a spus, de asemenea, că în România sunt medici excepţional şi că inclusiv medici din afară la care el a mers l-au trimis la medici din România.

„Corpul slăbeşte când esti slăbit psihic, cand ai regrete te încarci si mai mult, că nu am făcut aia, că nu am făcut ailaltă. Cel mai mult am regretat că nu am dedicat mai mult timp familiei, copiilor.

Tratamentele înseamnă 90%, 10% e ce ai în minte. Avem tehnologie in Romania si avem medici fabulosi. Eu am fost trimis de medici din afară la medici din Romania. Spre exemplu, Beuran. M-am dus si la Viena, mi-au spus: Aveti în România unii dintre marii chirurgi care scriu anual în reviste internaţionale pe care noi le învăţăm şi încercăm să le punem în practică„, a povestit Codrin Ştefănescu la România TV.