Cum se ocupau „la telefon sau din pix” posturile din CA-uri. Gheorghiu: O bătălie grea

Oana Gheorghiu adaugă că „schimbarea nu se poate face peste noapte”: „E nevoie de perseverenţă, de lucrat la firul ierbii, de a o lua de 100 de ori de la capăt, pentru că orice mică bătălie câştigată deschide alte fronturi”.

Posturile din CA-uri, ocupate „la telefon sau idin pix”

„Am învăţat să nu renunţ, să înţeleg dezamăgirea celor din jur şi să trec peste propriile mele dezamăgiri. Să văd marile oportunităţi oferite de micile victorii. Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, a afirmat Oana Gheorghiu, vineri, într-o postare pe Facebook.

Ea a explicat că, până de curând, locurile din Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat se ocupau „la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competenţă, ci prin relaţii”, însă odată cu modificarea OUG 109, poziţiile din Consiliile de Administraţie trebuie scoase la selecţie publică, pe bază de criterii de competenţă.

„Dacă acest pas este transpus în practică în mod real, atunci impactul său va fi enorm în sistem. Ştiu că mulţi dintre voi sunteţi sceptici. Şi înţeleg de ce. Reflexele vechi se schimbă greu. De exemplu, anunţurile pentru angajarea membrilor CA există, dar sunt publicate discret, acolo unde puţini le găsesc. De aceea, împreună cu colegii mei ne-am propus să monitorizăm constant anunţurile de selecţie pentru CA-urile companiilor de stat şi să le aducem în atenţia voastră, aici. De aici, vă rog să le preluaţi şi voi, pentru că fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”, a adăugat Gheorghiu, potrivit News.ro.

Gheorghiu caută pe Facebook oameni pentru CA-ul Carpatica Feroviar

Ea a precizat că, astfel, ministerele pot face acest proces cu adevărat transparent.

„Singurul mod real în care se schimbă o companie de stat este dacă în fruntea ei ajung oameni care ştiu ce fac şi răspund pentru rezultatele companiei, nu pentru loialităţi politice”, a adăugat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a menţionat că sunt căutaţi acum membri în Consiliul de Administraţie al Carpatica Feroviar România.

„Carpatica Feroviar e noua companie publică de transport feroviar de marfă, creată după ce CFR Marfă a ajuns în faliment, din cauza unui management neperformant, a deciziilor politice şi a unui Consiliu de Administraţie care nu a răspuns niciodată pentru rezultate, aşa cum arată rapoartele Curţii de Conturi. Tocmai de aceea e crucial ca această nouă companie să funcţioneze pe alte baze, încă de la început. Fiecare candidatură profesionistă depusă este o victorie reală pentru România, oricât de mică ar părea. Şi victoriile mici, adunate, schimbă lucrurile. V-o spun din experienţă”, a conchis Gheorghiu.