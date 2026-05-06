Cum și-au împărțit minoritățile cele peste 250 milioane de la stat ANALIZĂ

Zece minorități naționale vor încasa fiecare peste 10 milioane de lei în 2026, UDMR având depășită borna de 50 de milioane de lei, o sumă peste cea încasată de partide mari din Parlament, ca AUR și PNL.

În ședința plenară a Consiliului Minorităților Naționale organizațiile au decis modul cum vor fi repartizați banii pentru 20 de minorități naționale. În total sunt 266,72 milioane de lei, bani la fel ca anul trecut, cu toate că, de exemplu, partidele parlamentare au fost arse la buzunar în acest, după cum a arătat Cotidianul.

Uniunea Democrată Maghiară din România va încasa în anul 2026 suma de 57,90 milioane de lei. A doua mare sumă este cea pentru Asociația Partida Romilor „Pro-Europa“. 36,5 milioane de lei vor intra în contul organizației conduse de Nicolae Păun, parlamentar cu vechime în Parlament, dar și cu un trecut destul de coontroversat.

Borna de 20 de milioane e depășită și de Forumul Democrat al Germanilor din România. 21,13 milioane de lei este suma rezervată pentru organizația care reprezintă comunitatea germană, iar fonduri apropiate ca valoare, 18,89 milioane de lei, vor merge la Uniunea Ucrainenilor din România.

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România primește 14,79 milioane de lei. Uniunea Armenilor din România are alocați 11,53 milioane de lei. O sumă asemănătoare, 11,01 milioane de leu, merg către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

Borna de 10 milioane de lei mai e depășită de trei organizații care reprezintă minoritățile: i) Uniunea Sârbilor din România – 10,55 milioane de lei; ii) Uniunea Democrată Turcă din România – 10,31 milioane de lei; iii) Uniunea Elenă din România – 10,31 milioane de lei.

Bani peste cei ai partidelor

Sumele date pentru unele minorități le depășescu pe cele pentru partidele beneficiare de subvenții. De exemplu, anul trecut AUR a primit 45,5 milioane de lei, sumă sub cea a UDMR. Și PNL a primit 41,9 mil lei, tot sub UDMR. USR a primit 29,8 mil lei, sumă sub cea a UDMR și a Partidei Romilor.

Spre deosebire de majoritatea minorităților, cu excepția UDMR, care trece pragul electoral, celelalte minorități au un singur reprezentant pentru că adună doar câteva zeci de voturi.

Din ce în ce mai mulți bani

Dacă în 2015 banii pentru organizațiile minorităților cu reprezentare erau de 91,43 milioane, în 2021 suma ajungea la 172 milioane. În 2022 suma a ajuns la 210 milioane. În 2023, banii pentru minorități au ajuns la 236 milioane de lei.

În anul electoral 2024, Guvernul Ciolacu a vrut inițial să dea 242 milioane de lei, pentru ca printr-un amendament al UDMR suma să fie modificată la 269 milioane de lei.

La începutul anului 2025 coaliția a dat 295,36 milioane de lei pentru minorități. La rectificare, Guvernul Bolojan a ars la buzunar și organizațiile minorităților. Din 295,36 milioane de lei au rămas 266,72 milioane de lei,