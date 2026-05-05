UPDATE 18.01: Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului.

Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori.

Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai -încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens.

Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.

Nicușor Dan va susține marți, de la ora 18.00, declarații de presă, fără întrebări din partea jurnaliștilor, transmite Administrația Prezidențială.

Pe 4 mai, șeful statului a declarat că „toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern majoritar sau minoritar se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală”.

Asta se traduce prin dorința lui Nicușor Dan de a continua o coaliție formată din PSD și PNL.

„Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”, a adăugat președintele.

PNL a decis, marti, cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri, să își mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD. (DETALII AICI)

De asemenea, Sorin Grindeanu, a declarat că „PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții”.

„Îmi doresc să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise”, a spus liderul PSD.

Și Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD, a anunțat Dominic Fritz. (DETALII AICI)

Reamintim că Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR a trecut în plen cu 281 de voturi „pentru”, la egalitate cu cea mai votată moțiune de cenzură din istorie, cea împotriva lui Florin Cîțu. Moțiunea a depășit cu 48 de voturi pragul minim necesar de 233. (DETALII AICI)

