UPDATE 15.00: „Așa cum am decis și anunțat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD”, scrie șeful USR, Dominic Fritz.

„Miniștrii USR își vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern. Nu poți guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar”, adaugă Fritz.

UPDATE 14.48: Liberalii au convocat, începând cu ora 17:00, o ședința Biroului Politic Național în format extins.

UPDATE 14.33: Cătălin Predoiu militează deja pentru rămânerea PNL la guvernare.

PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune.

Este foarte multă emoție în partid.

Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie.

Funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului.

Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent.

Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR.

Eu cred că PNL are de ales între o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă.

UPDATE 14.27: Sorin Grindeanu spune că „PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții”.

Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru, chiar dacă este interimar.

E treaba PNL și USR să-și decidă viitorul politic. PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise.

Nu este de dorit un premier (tehnocrat – n.red.), dar nu este exclus. Eu spun că, în urma primei runde de consultări de la Cotroceni, se vor decanta soluții.

UPDATE 14.10: Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut de votul din plen cu de 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 voturi „anulate”. Este la egalitate cu cea mai votată moțiune de cenzură din istorie, cea împotriva lui Florin Cîțu.

UPDATE 14.04: Votul s-a încheiat. În scurt timp vom afla rezultatul final.

UPDATE 13.52: Ilie Bolojan a dat mâna cu Petrișor Peiu. El a părăsit plenul și nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

UPDATE 13.41: Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale, a declarat că PSD și PNL ar trebui să revină ca nucleu al unei coaliții.

„Altfel e foarte complicat”, adaugă Pambuccian.

UPDATE 13.30: Întrebat cum a votat, Sorin Grindeanu a răspuns că „asta e culmea”. Unul dintre jurnaliști a spus „cu sete”.

„Bun răspuns”, a fost replica șefului PSD.

Cum se exercită votul la moțiunea de cenzură

UPDATE 13.20: Votul prin bile se desfăşoară astfel: în sala de şedinţă se aşază două urne, una albă şi una neagră. Înainte de a începe votarea, preşedintele de ședință explică procedura şi semnificaţia votului.

După citirea numelui de către un secretar, fiecare deputat primeşte de la chestori două bile, una albă şi una neagră, pe care le introduce în cele două urne.

Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot „pentru”.

Bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot „contra”.

Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă „abţinere”.

UPDATE 13.15: Urnele pentru exercitarea votului au fost instalate în plen. În scurt timp va începe votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR.

UPDATE 13.07: Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu (PSD):

Inițial n-am vrut să iau cuvântul la această moțiune, pentru că eu consider că există viață și după acest vot și consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus prim-ministrul Ilie Bolojan.

Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni.

Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia.

Curse subvenționate. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat.

Știți că la Energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră, de la PNL. Și mai e un lucru.

Da, la Energie selecțiile au fost întoarse, când era ministru… majoritatea, când era ministru un reprezentant al PNL. Iar la Transporturi au fost întoarse din cauza asta două persoane.

Ghici cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună, atât ia! Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Acestea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană.

La finalul discursului, Grindeanu a fost aplaudat de parlamentarii PSD.

UPDATE 13.06: Marți, de la ora 15.00, are loc o ședință a Biroului Național USR. După ședință, președintele USR, Dominic Fritz, va susține o conferință de presă.

UPDATE 13.00: Principalele declarații ale lui Radu Miruță (USR):

Moțiunea de astăzi nu este despre Ilie Bolojan, oricât de tare ați vrea să vă scuzați prin asta. Este o confruntare între cei care au un mod vechi de a face politică, fără concurs, tragere la răspundere, transparență, și între alții care îi tragem la răspundere pe cei care nu lucrează și îi trimitem la Parchet pe cei care încalcă legea.

Despre asta este această moțiune. Cei care au condus țara în ultimii 35 de ani încearcă să răstoarne masa. Întreb ce urmează după? V-am adus azi, în special celor de la AUR, o busolă. USR nu va permite, atât timp cât suntem în Parlament, să se schimbe direcția.

Nu a fost ușor să fie Nicușor, domnule Simion! După cum v-ați asociat astăzi cu PSD, degeaba țintiți să fiți candidat la președinție, că va fi și mai ușor să pierdeți. V-am pus în față lumina care vă arată cum v-ați bătut joc de industria de apărare.

UPDATE 12.55: Sorin Grindeanu a ieșit din plen și s-a îndreptat cu capul plecat spre biroul său din Camera Deputaților. Între timp liderul PSD a revenit în plen.

Buzoianu: Criză fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova

UPDATE 12.42: Principalele declarații ale Dianei Buzoianu (USR):

Avem o veste bună și o veste proastă pentru români. Și o să încep cu vestea proastă. Vestea proastă este că acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova, deja îi costă pe români. Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbușească leul.

2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mârșăvia politicianistă pe care ați numit-o pompos moțiune de cenzură. Vestea bună însă este că românii, deja, astăzi, văd foarte clar cum se separă apele în politica din România. PSD mai este proeuropean doar cu steagul, când și-l pune pe la conferințele de presă.

Altfel, românii, care astăzi nu mai vor hoție, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toți acești români văd pe cine te poți baza și pe cine nu. România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari și al unor oameni politici care pur și simplu așteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii grupurile de interese.

Grupurile de interese m-am întâlnit cu ele din primele zile de mandat. Ele erau cele care se luptau să fie protejate clădirile ilegale de pe plaje. Ele erau cele care se luptau ca balastierele să fie în continuare ascunse, balastierele ilegale. Da, și aceste grupuri sunt tare supărate. Pentru că, în momentul de față, această moțiune nu este, de fapt, despre oameni, nu este despre interesul lor, nu este despre economie.

Este pur și simplu despre privilegii. Sunteți disperați, aveți o groază teribilă în dumneavoastră pentru că pur și simplu vedeți că se închid robinetele, robinetele cu banii publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră.

Dar nu uitați, dragi parlamentari, că aceste ziduri din Parlament nu sunt suficient de mari cât să nu vă vadă milioane de români. Milioane de români vă văd și milioane de români vă vor cere socoteală. Pentru că pentru fiecare hoț care se bucură astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că este salvat și pentru că privilegiile lui nu vor mai fi oprite, pentru fiecare hoț există mii de români care muncesc cinstit, se duc acasă și-și câștigă un salariu onest în fiecare lună.

Pentru fiecare șef de instituție publică care dă contracte cu dedicație și care astăzi este foarte bucuros de noul mariaj PSD-AUR, pentru fiecare astfel de șef de instituție există mii de români care și-au construit o carieră decentă prin muncă. Și acești oameni s-au săturat să fie invizibili în Parlament. Acești oameni vă văd, văd cine trage România înainte, văd cine blochează România, văd cine se luptă pentru lege, văd cine se luptă pentru combinații.

Și astăzi am auzit că unii dintre voi sunteți tare bucuroși că votați la vedere, ca să vadă șefii dumneavoastră dacă votați cum trebuie. Fiți foarte bucuroși, pentru că asta înseamnă că românii vă vor vedea toate voturile.

Astăzi, nu se votează o moțiune sau împotriva unui partid sau altul. Astăzi, se votează dacă România este o pradă a unui partid pe persoană fizică, a unor politicieni sau altora, care jinduiesc la această putere, sau dacă România rămâne o țară care respectă românii.

UPDATE 12.30: Contre între parlamentarii din opoziție

UPDATE 12.26: Principalele declarații ale lui Gigel Știrbu (PNL):

Domnule Simion, ce puneţi în loc dacă trece moţiunea? Am înţeles, veţi fi la guvernare cu PSD. Vă urez o cumetrie îndelungată şi o bună înţelegere între dumneavoastră.

Domnule Zamfir, de când sunt în Parlament rar mi-a fost să văd atâta emoţie şi atâta empatie când cineva citeşte o moţiune de cenzură, aşa cum aţi făcut-o dumneavoastră. E clar că nici dumneavoastră nu credeţi în treaba asta

Domnule Simion, aţi spus că Bolojan a făcut diverse tăieri, iar dumneavoastră astăzi bateţi palma cu cei care au fost parte la aceste decizii. Când sunteţi, domnule Simion, serioşi, când aruncăm cu lături sau când ne asumăm parteneriatul cu cei care au fost parte la acest lucru?

Domnule Grindeanu, aveți ceva în comun cu domnul Bolojan. Văd că s-a făcut liniște în sală. Amândoi când ați fost prim-miniștri ați scos lumea în stradă: pe dvs să vă trimită acasă, pe Bolojan să-l susțină

Ce pliante se mai împart în Parlament

UPDATE 12.24: Parlamentarii au primit un bilet de călătorie doar dus pe numele lui Ilie Bolojan.

Simion, din nou în plen cu poza Monicăi Hunyadi, pasageră în zborul Nordis alături de Grindeanu

UPDATE 12.15: Principalele declarații ale liderului AUR, George Simion:

Pe lângă votarea moțiunii, procedeu complet democratic, contrar vocilor care spuneau că nu este democratic. Probabil cei care au anulat alegerile și înfulecau sarmale la Cotroceni și-au schimbat idolul.

Președintele a decis să-l sacrifice pe tovarășul de drum, care probabil îi pare competitor electoral în mintea lui încâlcită. N-a fost ușor, a fost Nicușor.

Din păcate, o coaliție care spunea că este proeuropeană și se baza doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători.

Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta.

Aici am o remarcă și la adresa colegilor de la UDMR, pentru că toți cetățenii români, inclusiv etnicii maghiari din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, își doresc ca acest guvern să plece, iar această coaliție proeuropeană să nu mai guverneze în România. Respectați vocea oamenilor care au ieșit în stradă la începutul anului și v-au cerut să îi reprezentați. Altfel, vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori.

De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public, în ultimele zile, din partea celor care ni-l prezentau ca salvator pe Klaus Iohannis, din partea celor care, acum un an, veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, iar acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojan.

Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024.

Am auzit despre moțiunea noastră verzi și uscate, cum că este cel mai mare tun financiar dat în ultimii ani. Nu. Atenție: tun financiar a însemnat achiziția a 100 de milioane de doze de vaccin, care, la fel ca guvernarea din ultimii 10 ani, nu vreți să vă asumați niciunii acest tun de 600 de milioane de euro, după cum nu vreți să vă asumați niciunii miliardele de euro date către Rheinmetall, care miros a corupție.

Ați generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică, prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegiile. Este 5 mai. Știți câți vicepremieri ați avut? Cinci!

V-am repetat la altă moțiune despre această doamnă ( Monica Hunyadi – pasageră alături de Gridneanu în avionul Nordis, fostă șefă a Autorității de Siguranță Feroviară Română – n.red.) . Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului.

. Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului. Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă.

Este timpul ca, prin votul de astăzi din Parlament, vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene.

UPDATE 12.12: Principalele declarații ale lui Radu Oprea (PSD):

În zece luni inflația s-a dublat, de la 5% la aproape 10%. România a intrat în recesiune tehnică. În 10 luni consumul s-a prăbușit, s-au pierdut peste 54.000 de locuri de muncă în privat, în 10 luni românii au sărăcit.

Peste 80% dintre români au spus că România merge într-o direcție greșită, iar 60% dintre români au afirmat că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă astăzi.

Bolojan nu a făcut reforme, ci doar tăieri cinice și absurde. De ce? Pentru întreținerea mitului reformatorului. Pe Bolojan nu îl interesează binele, ci ca o parte a societății să strige de durere și cealaltă să se bucure.

În cel mai netransparent mod cu putință, pe ordinea de zi au apărut trei companii pregătite pentru prăduială: Hidroelectrica, Romgaz și CEC.

Vom porni un drum nou. O coaliție pro-europeană în care să învățăm să ne ascultăm, să colaborăm și să lucrăm împreună spre binele cetățenilor.

UPDATE 12.05: Parlamentarii PNL, USR și UDMR s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe Bolojan la finalul discursului din plen.

Ilie Bolojan, critici în lanț la adresa PSD. „Unde ați fost până acum?”/ „Mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”

UPDATE 11.37: Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

Această moțiune are o fractură logică mai ales din partea celor de la PSD. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? Mi-ar fi rușine să semnez așa ceva.

Unii dintre cei care semnează azi moțiunea știau ce lasă în urmă. Au calculat că vor primi funcțiile.

România venea din 2024 cu cel mai mare deficit. Nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde. Am ajuns aici pentru că guvernele anterioare au ignorat reformele.

Mi-am asumat funcția de premier, fiind conștient că vine cu o responsabilitate uriașă și că nu vine la pachet cu aplauze. Am făcut ordine la finanțe, șefii ANAF și Vamă pentru prima oară n-au fost negociați politic.

Această moțiune este mincinoasă, cinică și artificială. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne regăsim.

Cum am ajuns aici? În prima fază, PSD a ales să joace rolul opoziției din interiorul Guvernului. E neplăcut să participi la ședință, să plece pe surse ceva ce nu este adevărat și apoi să vezi că nu este valabil. Sperând că unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat, iar alții vor scăpa de nota de plată, astfel încât să recupereze electoratul pierdut în 2024-2025, când guvernele de atunci au venit cu promisiuni neonorate, cu așteptări că statul poate da ceea ce nu poate.

Am răbdat, sperând că merită să suporți, să pierzi, dar n-a fost suficient. După primul val, am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului, am supărat baronii locali.

Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor ce s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță.

După câteva luni, am înțeles că avem niște probleme serioase. Avem conducte sparte, ca la termoficare. Chiar dacă crești prețul, aceste pierderi cauzate de găuri, nu de rugină, nu sunt reparate, iar statul nu își mai poate recupera deficitul.

Moţiunea „Stingem lumina”, ca să o simplific, e una de genul: Nu ne vindem companiile, le mulgem noi.

Veți avea ocazia să demonstrați cum le faceți pe toate fără să deranjați pe nimeni. Ați încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit.

Nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri, cum pot sp plângă pe umerii cetățenilor? Sfidează bunul-simț, și vin să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă cu ei.

Mi s-a reproșat că m-am agățat de scaun. Dacă aș fi văzut un plan care să rezolve, m-aș fi dat deoparte. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine. Nu știu cine va câștiga politic din asta, dar țara va pierde.

AUR este aliat cu PSD. AUR susține și perpetuează acum sistemul, iar PSD legitimează AUR. Aprinderea luminii are și rol parlamentar. Au semnat pe față un document și au oficializat această colaborare. Nu o să puteți stinge lumina, oricât ați vrea.

La final, vreau să spun că am încredere în țară și în oameni. Am învățat un lucru în administrație: atunci când vrei să schimbi lucrurile, schimbarea se face prin oameni.

UPDATE 11.27: Unii parlamentari transmit live pe TikTok din plenul reunit al Parlamentului.

UPDATE 11.20: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat că va înmâna parlamentarilor un decalog cu 10 consecințe grave pentru România dacă moțiunea de cenzură va trece.

Deși ieri liberalii spuneau că vor părăsi sala, Andronache a spus că parlamentarii PNL vor fi prezenți în plen și vor spune „prezent, nu votez”.

UPDATE 11.10: Senatorul PSD, Daniel Zamfir, citește moțiunea de cenzură.

UPDATE 11.06: Încă premierul Ilie Bolojan nu a făcut nicio declarație la intrarea în plen. Ședința plenului comun a început.

Circ în Parlament, la moțiunea de cenzură

UPDATE 11.02: Ilie Bolojan a fost huiduit de parlamentarii S.O.S la intrarea în plen, în frunte cu Diana Șoșoacă.

„Bolojane, așa să ai grijă și cu mama ta. Nu ți-ar fi rușine cum ți-ai bătut joc de oamenii din țara asta”, a spus europarlamentara Diana Șoșoacă, căreia recent i s-a ridicat imunitatea în PE.

UPDATE 11.00: Marian Neacșu spune, întrebat dacă a mai convins parlamentari azi-noapte să voteze moțiunea de cenzură, că „nu lucrăm noaptea”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a făcut nicio declarație la intrarea în plen, unde încep dezbaterile și ulterior votul asupra moțiunii.

S.O.S. și PACE au anunțat că votează moțiunea de cenzură

UPDATE 10.38: S.O.S. România a anunțat că va vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, cu bilele la vedere. Partidul lui Șoșoacă are 15 deputați și un senator – Dumitru Manea.

UPDATE 10.35: Fostul deputat AUR, actual neafiliat, Gigi Becali, crede că moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan va trece. El a anunțat că va vota moțiunea de cenzură.

„Eu am venit doar să votez moțiunea. Nu m-a contactat nimeni. Am venit să votez moțiunea și cu asta basta. Niciodată în viața lor (AUR – n.red.) nu va fi la guvernare”.

UPDATE 10.30: Senatorul PACE, Liviu Fodoca, a venit în Parlament cu doi trandafiri în piept: unul roșu și altul galben. El a anunțat zilele trecute că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Succes. Casă de piatră și de mâine așteptăm să fie bogăție”, a spus Fodoca.

Alături de el era un alt senator PACE, Dorin Petrea: „Absolut nimeni astăzi nu se gândește la ziua de mâine. Ce facem mâine cu România? (…) Eu nu am trandafiri pentru că nu iubesc trandafirii”.

Petrișor Peiu (AUR) crede că se poate ajunge la alegeri anticipate

UPDATE 10.21: Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, spune că „suntem în scenariul de alegeri anticipate”.

„Dacă PNL și USR nu fac guvern cu PSD, PSD nu face guvern cu AUR. Faceți calcule… e scenariul de alegeri anticipate”.

Întrebat dacă Călin Georgescu este o variantă de premier, Peiu spune că „orice este posibil”. Liderul senatorilor AUR recunoaște că își dorește să devină prim-ministru.

„Da (îmi doresc să fiu premier – n.red.), dar nu forțez pe nimeni”.

UPDATE 10.11: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns la Parlament. Era însoțit de Claudiu Manda, Marian Neacșu, Alfred Simonis, Ciprian Șerban și Ștefan Ovidiu Popa. „După moțiune o să dau declarații”, a fost singura propoziție rostită de Grindeanu.

UPDATE 10.02: Felix Stroe, senator PSD, a fost văzut în Parlament de reporterul Cotidianul. Inițial, surse politice spuneau că Stroe va lipsi de la vot, din motive medicale.

UPDATE 9.56: Ministrul Educației, Mihai Damian, scrie pe pagina sa de socializare că „deși sunt un copil în ce privește politica, mă simt deseori ca singurul adult din cameră”.

UPDATE 9.55: SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, va anunța cum vor vota parlamentarii săi într-o conferință de presă organizată la ora 10:30.

UPDATE 9.53: „Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”, scrie Raluca Turcan (PNL).

Ea cataloghează moțiunea de cenzură PSD-AUR drept un „act de trădare”: „Avem șansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă — la fel ca românii la vot — o manevră politică nefirească”.

Ședință extraordinară la guvern, înainte de moțiunea de cenzură

UPDATE 9.50: Guvernul a anunțat pe ultima sută de metri o ședință extraordinară de guvern în format hibrid. Pe agendă se află și proiectul de OUG privind acordarea celor 1.500 de lei primă de carieră didactică. La ședința de luni lipsea avizul Consiliului Legislativ.

Moțiunea de cenzură inițiatită de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Pentru a trece este nevoie de jumătate plus unu din total. Sunt 464 de aleși, deci majoritatea absolută este de 233.

PSD și AUR au împreună 219 aleși, deci mai au nevoie de 14 voturi de la alte grupuri parlamentare pentru a trece moțiunea de ceznură. Teoretic, le au. Grupul PACE a anunțat pe ultima sută de metri că votează moțiunea, cu bilele la vedere. Are 12 parlamentari. Foarte probabil și S.O.S. România va vota pentru, după ce aleșii acestei formațiuni politice și-au întrebat simpatizanții pe Facebook, iar aceștia din urmă au spus DA. Mai sunt și parlamentari neafiliați care ar putea vota pentru. Plus câțiva aleși de la minorități care sunt în mod tradițional de partea PSD. Deputații și senatorii POT este de așteptat să dea un vot anti-Bolojan.

Moțiunea de cenzură a creat o prăpastie între PSD și PNL

PSD caută să strângă rândurile și să numere parlamentarii pe care îi are. Îndemnul liderilor a fost ca parlamentarii să voteze cu bilele la vedere. Vor să se asigure că nu există dezertori. Social-democrații nu se pot baza pe voturile lui Felix Stroe și Victoria Stoiciu. Pentru PSD, miza este una uriașă. În cazul în care moțiunea de cenzură pică, scaunul lui Grindeanu s-ar putea clătina. În cealaltă variantă, ar fi o victorie de imagine și un semnal de forță dat de PSD.

PNL este într-o situație cu două tăișuri. În cazul în care moțiunea de cenzură nu trece, PNL merge mai departe cu Bolojan. În varianta în care Guvernul pică, PNL este în dilemă: ori îl susțin pe Ilie Bolojan, merg până în pânzele albe și nu mai intră într-o formulă de guvernare cu social-democrații, ori sunt dispuși să-l sacrifice de dragul accesului la conducta cu bani. De altfel, liberalii au o tradiție întreagă de a-și sacrifica președinții. Cu toate acestea, niciun parlamentar PNL nu va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului premier, a dat asigurări Daniel Fenechiu. Gabriel Andronache a anunțat că parlamentarii PNL vor ieși din sală în semn de protest față de moțiunea PSD-AUR.

USR și-a exprimat susținerea pentru Bolojan. Dominic Fritz a declarat: „Reiterez decizia USR ca, dacă PSD voteaza moțiunea împotriva acestui guvern, nu ne vom întoarce la aceeași masă cu PSD”. Niciun parlamentar USR nu va vota moțiunea. Formațiunea condusă de Dominic Fritz și-a arătat susținerea constantă față de Bolojan. Și premierul a răsplătit de fiecare dată USR cu funcții în Guvern. Recent, a numit o garnitură consistentă de prefecți și subprefecți pe locurile lăsate libere de PSD.

Cum joacă AUR și UDMR la moțiunea de cenzură

AUR, mânat de George Simion, s-a înhămat la o strategie fertilă. Petrișor Peiu spus că toți cei 90 de parlamentarii vor vota împotriva lui Bolojan. Însă nu este exclus să existe „electroni liberi” care să iasă din rândurile partidului. Pe de altă parte, AUR își justifică moțiunea de cenzură comună cu PSD prin dorința electoratului său de a scăpa de Bolojan. Pe de altă parte, unii spun că colaborarea cu PSD e o pată pe obrazul AUR, în sensul că și-a dat mâna cu partidul pe care îl critica de ani buni.

UDMR s-a poziționat de partea lui Bolojan. Nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR. Însă UDMR este un partid-balama, care asigură majorități. Ori, dacă moțiunea de cenzură trece, UDMR nu are o decizie prin care să nu mai colaboreze cu PSD – cum are PNL și USR. E dispus să participe la o nouă formulă de guvernare pro-europeană, chiar și fără Bolojan.

Cei care ar putea înclina balanța

SOS România, partidul condus de Diana Șoșoacă, a dat inițial semnale că nu votează moțiunea de cenzură PSD-AUR. Însă nu sunt excluse schimbări și negocieri de ultimă oră. Surse politice spun că social-democrații se bazează pe voturile partidului Dianei Șoșoacă, care pot înclina decisiv balanța.

POT este de asemenea într-o dilemă. Șefa partidului, Ana-Maria Gavrilă, a semnat moțiunea de cenzură. Însă schismele din interiorul partidului fac ca POT să nu aibă o decizie unitară. Deși Ana-Maria Gavrilă are un nucleu de câțiva parlamentari (sora și concubinul) care îi vor urma îndemnul, șase parlamentari ai partidului UNIT (intrați în Parlament pe listele POT) au anunțat că nu votează moțiunea PSD-AUR. Între timp, unul dintre ei și-a dat demisia. De asemenea, nu este exclus ca PNL să fi întors deja câțiva parlamentari POT.

PACE este unul din partidele care au inițiat moțiunea PSD-AUR. Din 12 senatori, unul dintre ei a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură. Este vorba de Liviu Fodoca.

Neafiliații sunt și ei scindați. 14 deputați și 6 senatori sunt în total. Unii dintre ei vor vota moțiunea de cenzură, alții nu. Ei pot înclina decisiv balanța în matematica votului.

Minoritățile nu au o decizie la nivel de grup privind un vot sau altul. Fiecare deputat va vota cum îi dictează conștiința. Deși fac parte din actuala coaliție, nu este exclus ca unii dintre ei să voteze moțiunea de cenzură PSD-AUR. Cel mai vocal anti-Bolojan este Nicolae Păun, deputat din partea minorității rome.

Scenarii de după votul moțiunii de cenzură PSD-AUR

Câteva scenarii se conturează după votul de marți:

Guvernul Bolojan rămâne – moțiunea de cenzură nu trece, iar Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Puțin probabil ca PSD să mai rămână la guvernare în acest scenariu. Deci, cel mai previzibil, social-democrații vor trece în opoziție.

Guvernul Bolojan pică– moțiunea de cenzură trece, iar Guvernul Bolojan este demis. În locul său este numit un premier interimar din rândul miniștrilor, care nu poate emite ordonanțe de urgență. Președintele Nicușor Dan declanșează consultări cu partidele politice parlamentare în vederea identificării unei noi majorități.

Guvern majoritar – un alt scenariu, dacă moțiunea de cenzură trece, este refacerea actualei coaliții (PSD, PNL, USR, UDMR și minorități) fără Ilie Bolojan. În acest scenariu, funcția de premier revine tot PNL, însă cu o altă persoană. Cel mai vehiculat nume este Cătălin Predoiu, însă asta în condițiile în care PNL își va trăda președintele de partid.

Guvern minoritar – un alt scenariu este un guvern minoritar PNL-USR, cu Ilie Bolojan în continuare în funcție de premier. Și PSD ar avea varianta unui guvern minoritar cu susținerea AUR, însă Sorin Grindeanu a anunțat că, din punctul lui de vedere, acest lucru „nu se poate”.

Guvern cu premier tehnocrat – în cazul unui blocaj al negocierilor post-moțiune, un alt scenariu luat în calcul este cel al unui guvern cu un premier tehnocrat și susținere parlamentară. Este unul dintre scenariul cel mai puțin probabil, însă el nu trebuie exclus.

Guvern PSD-AUR – în cazul în care moțiunea trece, șansele unui guvern PSD-AUR sunt aproape nule. Asta pentru că Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier generat de o astfel de majoritate. Și Grindeanu a ținut să sublinieze că exclude un astfel de scenariu.

Ce spune Constituția

Art. 113 – Moţiunea de cenzură