Cătălin Predoiu, vehiculat în ultima vreme drept un posibil succesor al lui Ilie Bolojan, spune că, deși este „foarte multă emoție în partid”, „PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR”.

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie”, a spus Predoiu.

El a adăugat că funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului.

„Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent. Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR. Eu cred că PNL are de ales între o supărare firească și datoria față de responsabilitatea mai importantă”.

Vor întoarce armele liberalii?

Liberalii au convocat, începând cu ora 17:00, o ședința Biroului Politic Național în format extins.

Reamintim că PNL are o decizie luată de Biroul Politic la finalul lunii martie, prin care, „în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD”.