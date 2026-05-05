Predoiu dă startul ofensivei anti-Bolojan: „Nu trebuie să abandonăm guvernarea” VIDEO

„PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR”, spune prim-vicepreședintele PNL.

De Rareș Mereuță - senior editor
Predoiu dă startul ofensivei anti-Bolojan: „Nu trebuie să abandonăm guvernarea” VIDEO

Foto: gov.ro

„PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR”, spune prim-vicepreședintele PNL.

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, spune marți, imediat după ce moțiunea de cenzură PSD–AUR a trecut cu 281 de voturi „pentru”, că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea, în contextul în care liberalii au o decizie luată în forurile statutare de a nu mai forma o coaliție cu PSD după moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan.

Cătălin Predoiu, vehiculat în ultima vreme drept un posibil succesor al lui Ilie Bolojan, spune că, deși este „foarte multă emoție în partid”, „PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR”.

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie”, a spus Predoiu.

El a adăugat că funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului.

„Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent. Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR. Eu cred că PNL are de ales între o supărare firească și datoria față de responsabilitatea mai importantă”.

Vor întoarce armele liberalii?

Liberalii au convocat, începând cu ora 17:00, o ședința Biroului Politic Național în format extins.

Reamintim că PNL are o decizie luată de Biroul Politic la finalul lunii martie, prin care, „în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD”.

EXCLUSIV Documentul prin care PNL se leapădă de PSD dacă-l schimbă pe Bolojan

Distribuie articolul pe:

6 comentarii

  2. caratorul de valize ale maestrilor avocati…51% pesedist deja…un sasait care nu a lasat in urma lui nici macar urma limaxului…

    Răspunde

  4. De ce nu s-a activat scutul pt apărarea democrației, era chinezesc cumva?
    Sau bateriile erau descărcate, din lipsa de soare? Iar vântul bătea doar prin buzunarele cetățenilor…

    Răspunde

  6. BUNĂ!
    milițianul care a prezentst in CSAT in raport minciunos,fals care a ajutat la anularea alegerilor ,trebuie anchetat penal si ARESTAT

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro