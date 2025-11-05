Cum vrea Real să aducă uraganul Haaland pe Santiago Bernabeu

Norvegianul Erling Haaland este unul dintre cei mai puternici și prolifici atacanți din lume la această oră. Vârful lui Manchester City nu degeaba este poreclit Uraganul sau Terminator, pentru că marchează cu o ușurință rar întâlnită cu ambele picioare, fără a mai vorbi despre teribila sa lovitură de cap.

Este firesc pentru marile cluburi să își fixeze ca țintă aducerea unei astfel de mașini care sa marcheze la foc continuu. Unul dintre cluburile care îl vor cu orice preț pe vikingul cu plete este chiar recordmana de trofee Champions League, Real Madrid.

Transferul lui Haaland la City a fost o imensă afacere pentru cetățeni, deoarece gruparea din Manchester a plătit mizilicul de 65 de milioane euro Borussiei Dortmund în vara anului 2022. După ce a câștigat Premier League cu echipa lui Pep Guardiola acum norvegianul este tot mai tentat să schimbe peisajul și ar putea ajunge chiar din vara lui 2026 în La Liga.

Aici ar reprezenta un nou episod din războiul stelelor Barcelona – Real Madrid, ambele fiind interesate. Haaland are însă deja opțiunea luată dacă se va decide sâ plece de la City. A ales Real Madrid și pentru asta președintele galacticilor e pregătit de un mare sacrificiu.

Are oferte concrete plecând de la suma de 200 milioane euro și ajungând până la 250 de milioane de la cluburi din Arabia Saudită pentru atacantul brazilian Vinicius Junior. Și vara trecută Al Hilal și Al Ittihad erau gata să pună pe masă aproape 300 de milioane euro, dar jucătorul nu a vrut să plece.

Acum însă, după ce s-a certat public cu antrenorul Xabi Alonso chiar în momentul când a fost schimbat în El Clasico, e posibil ca Vincius să își fi schimbat optica, fiind auzit când declara că a venit momentul plecării de la Real Madrid.

Cel puțin 200 de milioane Real poate lua lejer de la trei echipe saudite, Al Hilal, Al Ittihad și Al Ahli,  iar cu acești bani sigur că ar rezolva un transfer imens, galactic, ca în vremurile bune, când au venit, pe rând, brazilianul Ronaldo, francezul Zinedine Zidane, englezul David Beckham, invemtâmdu-se pentru ei termenul de galactici.

