Cutremur pe piața construcțiilor

Sectorul construcţiilor din România se apropie de o criză serioasă. Conform declaraţiilor lui Cristian Erbașu, preşedintele Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii, aproximativ 50.000 de muncitori riscă să îşi piardă locurile de muncă în perioada următoare. În cadrul unei conferinţe organizate la Sinaia, el a explicat că problemele au apărut în urma încetinirii ori suspendării investiţiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență şi Programul Anghel Saligny, ceea ce a dus la oprirea şantierelor şi la dificultăţi în activitatea firmelor de construcţii.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus Cristian Erbașu, potrivit b1.ro.

Erbașu a precizat că firmele de dimensiuni medii cele cu 50-100 de angajaţi sunt cele mai vulnerabile, întrucât nu dispun de rezerve suficiente pentru a continua activitatea fără proiecte noi. FPSC, organizaţie ce reprezintă aproximativ 200.000 de angajaţi din domeniu, a tras un semnal de alarmă către autorităţile guvernamentale: fondurile pentru infrastructură trebuie deblocate urgent pentru a evita o avalanşă de concedieri.