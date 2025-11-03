Cutremur pe piața construcțiilor

Firmele de dimensiuni medii  cele cu 50-100 de angajaţi  sunt cele mai vulnerabile, întrucât nu dispun de rezerve suficiente pentru a continua

De Mădălina Hodea
Cutremur pe piața construcțiilor

Firmele de dimensiuni medii  cele cu 50-100 de angajaţi  sunt cele mai vulnerabile, întrucât nu dispun de rezerve suficiente pentru a continua

Zeci de mii de angajați dintr-un domeniu vital pentru Romania riscă să-și piardă locurile de muncă din cauza blocajelor și întârzierilor în finanțările prin PNRR

Sectorul construcţiilor din România se apropie de o criză serioasă. Conform declaraţiilor lui Cristian Erbașu, preşedintele Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii, aproximativ 50.000 de muncitori riscă să îşi piardă locurile de muncă în perioada următoare. În cadrul unei conferinţe organizate la Sinaia, el a explicat că problemele au apărut în urma încetinirii ori suspendării investiţiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență şi Programul Anghel Saligny, ceea ce a dus la oprirea şantierelor şi la dificultăţi în activitatea firmelor de construcţii.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus Cristian Erbașu, potrivit b1.ro.

Erbașu a precizat că firmele de dimensiuni medii  cele cu 50-100 de angajaţi  sunt cele mai vulnerabile, întrucât nu dispun de rezerve suficiente pentru a continua activitatea fără proiecte noi. FPSC, organizaţie ce reprezintă aproximativ 200.000 de angajaţi din domeniu, a tras un semnal de alarmă către autorităţile guvernamentale: fondurile pentru infrastructură trebuie deblocate urgent pentru a evita o avalanşă de concedieri.

 

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  1. @Marin ( 03 nov. 2025 la 13:17 )

    👍 🍺
    În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
    PS. ^_^ { „Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei.” (Mihai Eminescu) } ^_^

    Răspunde
Vezi toate comentariile (3)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro