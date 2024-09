La mulți ani, Dumitru Prunariu! Singurul cosmonaut român împlinește astăzi 72 de ani. Născut în orașul Stalin (așa se numea pe atunci municipiul Brașov), Prunariu a zburat în spațiul cosmic pe 14 mai 1981, când încă nu împlinise 30 de ani.

De profesie inginer aeronautic, românul a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute.

La aniversarea lui Dumitru Prunariu, jurnalistul Dan Negru a scris:

„Vreo 600 de pământeni au ieșit în spațiu! Atît! Românul Dumitru Prunariu face azi 72 de ani și e printre ei! E rară fotografia asta pentru că am făcut-o cu tatăl și fiul Prunariu la manșă,amândoi piloți.Azi NICIO țară europeană nu are capacitatea să trimită singură un echipaj uman in spațiu NICIUNA ! Prunariu a ieșit in spațiu acu’ 44 de ani cu o tehnologie infinit mai rudimentară decât cea de azi. Din 1972 nici pe Lună n-a mai ajuns omul. De 52 de ani! Telefonul pe care-l ai in mână e mult mai performant decat computerul Apollo care a dus acu’ 50 de ani omul pe Lună. L-a dus? 😜 Viteza de procesare a computerului Apollo era de 0,043 MHz. Un iPhone are azi 3700 MHz. Memoria computerului Apollo era de 64kb. Ce memorie are telefonul tău ? 😂 Dacă-l vedeți azi pe

Prunariu să-i strângeți-i mâna! Degrabă n-o să mai strângeți mâna vreun român care a ajuns în spațiu…“