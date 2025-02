Anca Alexandrescu, curentată de fostul soț

Se umflă scandalul sau chiloțăreala, cum vreți să-i ziceți. Dan Andronic a postat o spovedanie în care arată că regretă că a fost căsătorit cu realizatoarea Anca Alexandrescu, care-l atacă în mod constant la Realitatea Plus.

Andronic explică într-un video de ce l-ar ataca Realitatea Plus, context în care a făcut referire și la căsătoria sa cu Anca Alexandrescu.

”(…) Doamna Alexandrescu, fosta mea soție, ca să fie clar, am fost căsătoriți acum foarte mulți ani, a fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul, 2 ani, ’96-’98, și nu avem niciun copil împreună, slavă Domnului! Tot timpul am evitat să-i răspund doamnei Alexandrescu pentru că m-am gândit că are copii. Ea niciodată nu se gândește la ceilalți, la familii. Dimpotrivă, se insinuează în familiile altora fără să clipească.

Acum este în familia lui Maricel Păcuraru. Și de acolo mă atacă în mod constant. Pot să bănuiesc că, într-un fel sau altul, are niște probleme din trecut, dar a cam depășit o limită. De multe ori am vrut să-i răspund, dar de fiecare dată m-am gândit că are doi copii mari, care poate nu vor să audă anumite lucruri. Dar doamna Alexandrescu nu o face decât ca reprezentantă a nui trust care s-a bazat pe șantaj, pe presiune”, afirmă, printre altele, patronul EVZ.