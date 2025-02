Dan Dungaciu: „Miza cea mai importantă lui Trump”

Donald Trump urmărește să intre în istorie, crede analistul Dan Dungaciu. Cum?

„Miza cea mai importanta lui Trump nu e Federatia Rusia. Miza cea mai importanta a lui Trump e sa ramana in istorie ca cel mai mare presedinte american din ultimii 100 de ani, cel putin. Pentru asta stie ca nu trebuie sa faca razboi si sa incheie cateva dosare pe care nu le-a produs administratia Trump. Le-a produs sau s-au petrecut in timpul administratiei Biden. Unul este dosarul Ucraina, al doilea este dosarul Orientul Mijlociu, al treilea este China.

Asa cum discutam astazi despre intalnirea Trump-Putin vom discuta probabil peste cateva luni despre intalnirea dintre presedintele Statelor Unite ale Americii si presedintele Iranului sau intalnirea dintre presedintele Statelor Unite si presedintele Chinei.

Delegatia americana, cand s-a dus la Riad, se spune – pe surse, ca ar fi discutat si de o eventuala intalnire a lui Donald Trump cu presedintele Iranului. Probabil suntem la inceputul unei serii de dezbateri internationale, in care chestiunile personale nu isi au locul. Aici este corect ca Vladimir Putin a revenit in prim-plan, privit dintre Vest. Pana acum a fost in prim-plan privit dinspre Est, respectiv relatia cu China, BRICS si asa mai departe”, a delcarat Dungaciu pentru Realitatea PLUS.