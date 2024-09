Dăncilă, ”constrânsă„ de Ciolacu. ”Să spună public”

Liderii PSD, printre care și Marcel Ciolacu, ar fi făcut presiuni asupra Vioricăi Dăncilă să dea OUG pe amnistie și grațiere, potrivit stiripesuse.ro.

Acuzațiile au fost lansate de Dăncilă, care îi cere public premierului să recunoască acest lucru.

„Unii lideri PSD, inclusiv ipocritul domn Marcel Ciolacu, au încercat să mă constrângă să dau OUG pe amnistie și grațiere, dar am refuzat categoric!

Îi solicit public lui Marcel Ciolacu să spună pentru care dintre „tovarășii” săi voia amnistie și grațiere!”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a mai precizat că „nu am avut niciodată în intenție, ca premier al României, să dau ordonanța privind amnistia și grațierea! Eu mereu am ținut cu România și mereu am luptat pentru România!”.