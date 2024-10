Daniel Ghiţă a demisionat din PSD

Lovitură pentru PSD. Deputatul Daniel Ghiţă a anunţat, marţi, în plen, că a demisionat din Partidul Social Democrat, urmând să activeze ca neafiliat, până la finalul mandatului.

„De astăzi îmi dau demisia din PSD şi voi activa ca neafiliat în mandatul cât a mai rămas”, a anunţat Ghiţă în şedinţa de plen.

Luni, Daniel Ghiţă a scris pe pagina sa că a fost singurul deputat PSD care a avut curajul să demaşte mafia din sportul românesc.

„Am fost singurul deputat PSD care a avut curajul să lupte în pandemie pentru poporul român, împotriva abuzurilor, unde au existat şi crime împotriva umanităţii. Am votat pentru poporul meu, cu conştiinţa, aşa să-mi ajute Bunul Dumnezeu! Indiferent cât m-au hărţuit şi umilit: Am luptat, şi voi lupta pentru adevăr şi dreptate. Singurul deputat PSD, care a avut curaj să demaşte mafia din sportul romanesc! Am avut curaj, nu pentru mine, ci pentru viitoarele generaţii de sportivi. Cum credeţi că a fost apreciată munca mea? Fără frică!”, a scris Ghiţă pe Facebook.

Ieri, Cornel Ivanciuc scria pe pagina sa de FB, in exclusivitate, că Sorin Grindeanu l-a scos pe Daniel Ghiță de pe lista PSD Ilfov, pentru a-i face loc Laurei Vicol.

„Am aflat pe surse că în toiul scandalului Nordis, Grindeanu l-a scos pe Ghiță de pe poziția 1 și a pus-o în locul lui pe Laura Vicol. Numai că scandalul Nordis s-a întețit și Vicol a trebuit să-și dea demisia din partid pentru a nu azvârli peste bord candidatura la președinție a lui Ciolacu.

Chestia e că pe Daniel Ghiță nu l-a mai pus nimeni înapoi pe lista Ilfov“.