David Popovici surprinde înainte de CM de natație: Nu simt nici un fel de presiune

După ce a fost one man show la CE under 23 de la Samorin, cu două medalii de aur și una de bronz, cel mai bun înotător român all time David Popovici a plecat la CM de la Singapore.

Acolo cel mai așteptat moment despre care a vorbit o mare parte a presei internaționale sportive va fi ciocnirea pentru titlul mondial în proba de 100 m liber cu recordmanul lumii și totodată campionul olimpic, Pan Zanhle din China. Sunt destul de mulți specialiști care consideră că românul va fi un adversar redutabil pentru asiatic și că nu ar fi o mare surpriză dacă ar reuși să îl învingă.

Înainte de plecare David Popovici s-a destăinuit mass-mediei și declarațiile sale au fost destul de surprinzătoare, pentru că el a explicat că merge foarte calm la competiție, se simte eliberat de orice tip de presiune și că își dorește să se bucure de moment și de posibilitatea de a-și măsura forțele cu fenomenalul Pan Zanhle.

„Sunt relaxat, ceea ce înseamnă că sunt bine și sunt pregătit. Anul trecut, când obișnuiam să fiu mult mai stresat în legătură cu totul, aveam foarte multe superstiții și extrem de multe obiceiuri. Dar anul acesta, fiind mai liniștit, am reușit să scap de ele. Am scăpat cumva de presiunea pe care mi-o puneam singur de a câștiga.

Acum, îndeplinindu-mi toate obiectivele pe care mi le-am propus, inclusiv titlul la Jocurile Olimpice, sunt eliberat. Pot să mă bucur de înot și să înot foarte repede și frumos, de dragul de a înota. Nu mai am în minte gândul că poate o să câștig, poate o să pierd. Pur și simplu, m-am eliberat.

Abia aștept întâlnirea cu Pan Zhanle (n.r. campion olimpic en-titre și deținător al recordului la 100 metri), sigur. De fiecare dată când am înotat bine în aer liber, nu am avut cea mai importantă concurență, cea pe care o întâlnesc la Mondiale sau la Jocurile Olimpice.

E mai ușor să înoți într-un bazin în care nu sunt atâtea valuri, în care nu toată lumea e umăr la umăr. Dar și anul trecut, la Paris, am fost tot într-un bazin acoperit. E în regulă, nu mă gândesc la acest lucru. Este un privilegiu pe care mi l-am creat îndeplinindu-mi tot ce mi-am propus.

Pur și simplu, nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd, sau recordurile. Bine, acestea nu au fost niciodată un obiectiv principal. Încă de când eram mic, indiferent de rezultatul pe care îl aveam, chiar și la competițiile mici, ai mei mă duceau să mănânc prăjitură cu ciocolată și praline, indiferent de locul pe care îl ocupam”.