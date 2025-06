Praid, semnal de alarmă. De când se ştia de infiltraţii

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, spune că de infiltraţiile de la Salina Praid se ştia de foarte mult timp, dar au fost ”minimizate şi lipsite de atenţia care li s-ar fi cuvenit”. Potrivit ministrului, ”Praid este azi un semnal de alarmă: trebuie să schimbăm urgent modul în care gestionăm toate resursele naturale”.

”De când se ştia de infiltraţiile de la minele Praid? Unul din documentele pe care le-am citit, o expertiză, spune că din 1762. Oamenii timpului izolau locurile cu probleme cu piei de bivoli, considerate foarte rezistente la acţiunea saramurii. Minimizate şi lipsite de atenţia care li s-ar fi cuvenit, infiltraţiile au condus la tabloul de azi, pe care puţini l-au imaginat la amploarea şi gravitatea momentului, după ce apele pârâului Corund au venit cu un debit istoric, de 100 ori mai mare decât de obicei. Asta se întâmplă când schimbările climatice lovesc direct în echilibrul fragil al comunităţilor”, a arătat Mircea Fechet, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că trebuie schimbat modul în care sunt gestionate resursele naturale.

”Ceea ce trebuie să înțelegem e că Praid a fost o sursă de profit pentru cine a operat mina și de creștere a nivelului de trai pentru comunitate, care a avut o ancoră pentru o viață mai bună. Dar Praid este azi un semnal de alarmă: trebuie să schimbăm urgent modul în care gestionăm toate resursele naturale.

Fiecare generație a avut grijă de Praid cum s-a priceput – mai bine, mai puțin bine sau deloc, iar acum a venit scadența.

Am fost întrebat de multe ori ce îmi propun ca ministru și am oferit același răspuns: să lăsăm copiilor noștri o țară mai bună decât cea pe care am primit-o noi. Știți cum arată Lacul Bicaz azi? Splendid, față de anii în care era înecat în PET-uri.

Sunt sigur că, dacă ar fi gândit așa mulți dintre cei care au avut în grijă mina Praid, nu am fi ajuns aici.

E o lecție dură – dincolo de concluziile care vor veni din partea Corpului de Control al prim-ministrului – pe care o primim ca oameni și care trebuie să-i pună pe gânduri pe toți cei care cred că pot exploata natura necontrolat, fără a se preocupa de anii ce urmează. Intervenția omului asupra naturii, ca învățăminte și de la Praid, nu trebuie să fie brutală, ci precaută, delicată, respectând-o și înțelegând cum funcționează.

Fie că vorbim de extragerea sării, fie că vorbim de exploatarea pădurilor care, slavă Domnului, sunt o resursă regenerabilă, fie că vorbim de exploatarea oricărei alte resurse pe care o luăm din natură pentru a avea un nivel de trai mai bun, pentru energie mai ieftină, și putem pune orice alte beneficii vrem, trebuie să o facem cu respect față de natură, făcând din prevenție o condiție obligatorie. Natura ne dă totul, dar ne și atenționează să luăm fără a distruge iremediabil.

Praid este o temă complexă, unde inclusiv experții au avut o opinie, apoi alta, iar noi trebuie să ascultăm de experți, pentru că e un proces dinamic și asta ar mai lipsi, să nu avem încredere în știință. Simplist ar fi că, dacă-ți plouă în casă, repari acoperișul, pentru că ploaia nu o poți opri. Dar nu suntem într-o realitate simplă.

Ce trebuie să știe comunitatea Praid, în primul rând, este că împreună construim încrederea unii în alții și găsim soluțiile pentru viitor, prin decizii, măsuri și execuție pe termen scurt, mediu și lung. Am văzut toate autoritățile implicate și toate rotițele punându-se în mișcare pentru Praid, suntem una cu Praid. Punem pe masă toate resursele – știință, voință politică și implicare comunitară – pentru reconstrucție.

Și o s-o scoatem la capăt”, a explicat el.