De ce admir tot ce fac Marco și Emilia ?

Marco Favino este un chef italian trăitor în România de o bună bucată de vreme. Vorbește românește cu accent frumos și cucerește ușor. Te vrăjește, te convinge, te îmbie, povestește rețete pînă cînd îți lasă gura apă și te învăluie în zîmbete.

Dacă n-ar fi avut vocația de chef și n-ar fi fost marcat de mize mari, Marco ar fi ajuns un actor cu ambiții la fel de surprinzătoare. Tonic, locvace și pedant, Marco animă mese, seri și evenimente și le dă anvergura unui show bine temperat și fermecător. Italienii îl cunosc ceva mai bine decît românii. Comunitatea italiană din România știe bine de mesele lui Marco Favino, mai ales cei de la patronajul Confindustria România, Accademia della Cucina Italiana – Delegazione di Bucarest și Confhospitality. Îl „gustă” și îl prețuiesc. Evenimentele organizate la Lux Garden din Azuga au deja publicul lor, inclusiv listele de așteptare pentru o masa liberă.

La ultima seară, intitulată „Azuga under the stars”, a mai făcut o demonstrație de talent și ingeniozitate. A invitat chef-ul italian Felix Lo Basso, creator cu o stea Michelin la Milano, să conceapă în România un meniu care să lege Puglia de Carpați și tradiția italiană de natura românească. Cînd am auzit de mămăligă cu smîntînă din Bucovina și cu icre negre mi-am adus aminte de o glumă din anii comunismului. „Dacă am avea smîntînă, am face o masă de caviar cu smîntînă. Dar nu avem caviar”. Marco a făcut-o și pe asta, după cum, la aproape fiecare masă, concepe din mânătărci (hribi) un regal de gust concentrat într-o singură farfurie. La sfîrșitul mesei, el adaugă întotdeauna și bucuria de dulce din partea familiei. Adică, a nevestei. Marco Favino și Emilia Maxim nu sunt doar parteneri. Formează și o familie. Au și o fetiță. Ea ține „partea de dolce” a micului grup gastronomic alcătuit din cei doi care s-au cunoscut lucrînd împreună la marile curți ale chef-ilor faimoși din Italia. În acest an, Emilia Maxim și Marco Favino au deschis laboratorul de patiserie numit SUIIT, destinat producției de deserturi pentru restaurantele de calitate din București. După ani și ani petrecuți în compania marilor chefi europeni, cei doi au lansat un pariu care s-ar putea defini pe scurt ca fiind „arta deserturilor de top”.

„SUIIT este un business pe care ni l-am dorit, și Marco, și eu, de multă vreme. Eu mi-am dorit să am un atelier, în care doar să fac deserturi, iar Marco și-a dorit ceva în zona de producție, de industrie. Ne-am dorit amândoi să facem saltul din partea de service în HoReCa în partea de producție și industrie alimentară. Și, într-un final, le-am combinat pe amândouă” (Emilia Maxim în Trendshrb).

Marco Favino este călătorul care nu se teme de încercări și nici de o lume nouă. Într-un fel, el se așază în lungul șir de italieni care au făcut carieră în România, începînd de la cioplitorii în piatră pînă la creatorii de vinuri și producătorii de îmbrăcăminte din zona Banatului și de pe granița de vest a țării. Parcă între Italia și România ar exista de secole o cărare pe care oamenii pot merge pînă la celălalt capăt cu ochii închiși ca să își împlinească visul. N-o să uit niciodată inscripția de pe un monument funerar din Brâncoveni (jud Olt) pe care un pietrar italian și-a cioplit epitaful. Am venit aici „per una vita migliore”.

Pe aceeași cărare bătătorită, pentru aceeași „vita migliore” umblă azi compatrioții noștri spre Italia și înapoi.

De ce încearcă Marco Favino să facă gastronomie europeană cu produse românești? El vrea să adapteze bucătăria românească, să o modernizeze, să o cucerească, să o îmblînzească, să o facă parte dintr-o poveste de succes. Dacă nu pune pe masă ceva din gastronomia internațională alături de un produs descoperit pe undeva prin Bucovina sau căutat cu insistență prin pădurile românești, atunci nu este Marco.

„Suntem hotărâți să aducem bogăția și autenticitatea bucătăriei puglieze la poalele Munților Bucegi și să oferim o experiență memorabilă oaspeților noștri. Prioritatea noastră, la Lux Garden, este de a depăși barierele fizice și culturale, oferind experiențe culinare deosebite care îmbină armonios tradițiile și aromele a două lumi distincte, unind ingredientele mediteraneene cu bogăția gastronomiei montane românești într-o adevărată simfonie a gusturilor”. (Marco Favino la prezentarea ultimei seri de la Lux Garden Hotel & Spa din Azuga)

Pentru cine crede în el și în ce știe, viața în România are un orizont ispititor, iar cărarea de secole bătătorită între România și Italia se parcurge acum și în ambele sensuri.

Sunt deja mulți cei care iubesc la nebunie tot ce fac Emilia și Marco! Nu mă tem să mă înscriu pe listă.