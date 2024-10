Jurnaliştii de la profit.ro au calculat că bugetul Administraţiei Prezidenţiale a crescut de aproape 4 ori de la începutul primului mandat până în ultimul an din al doilea.

În 2015 Iohannis beneficia la Administraţie de un buget de 37, 5 milioane care a crescut în 2024 la 135 de milioane de lei.

Câţi bani din bugetul întreg au mers pe deplasări

În primul an din primul mandat, suma totală cheltuită pe deplasări a fost de 8,5 milioane de lei, următorii trei ani – în jur de 6 milioane de lei pe an şi în 2019, ultimul an din primul mandat, bugetul chetuit pe călătoriile oficiale a urcat la 10 milioane de lei.

Apoi timp de doi ani, în al doilea mandat, în pandemie, cheltuiește doar 3 milioane de lei, președintele nu a mai ieșit din țară.

Revine în 2022 cu un buget de deplasări de 17 milioane de lei, apoi marele boom – 2023 cu o sumă totală dată pe deplasările externe de 41,1 milioane de lei.

Anul acesta, până în august, președintele a cheltuit 20 de milioane de lei pe călătoriile oficiale în afara ţării.

Călătoriile cu avioanele de lux private stau la baza creșterii excesive.

Informațiile despre costul cu zborurile şi cazarea sunt secretizate.