De unde le mai vine blocajul? Vor să vândă acțiuni ale companiilor de stat profitabile

PSD este în dezacord ”complet’ cu ideea vânzării de pachete de acțiuni ale companiilor de stat profitabile, a transmis, luni, purtătorul de cuvânt al partidului, Florin Manole, menționând că acest subiect reprezintă unul dintre blocajele din negocierile privind măsurile de guvernare.

Manole a precizat, la Parlament, că, în continuare, toate variantele sunt pe masă, iar social-democrații nu au luat încă decizia dacă vor intra sau nu la guvernare.

Întrebat când va lua PSD decizia dacă intra sau nu la guvernare, Manole a răspuns: ”Decizia va fi luată în urma unui referendum intern pe care îl vom declanșa după ce negocierile tehnice vor fi finalizate și când vor începe negocierile politice, conform Constituției, cu convocări la Cotroceni și toată procedura”.

Întrebat dacă rotativa guvernamentală este o condiție fără de care PSD nu intră la guvernare, el a menționat că ‘toate variantele sunt pe masă’.

”Nu e niciuna mai specială, ca să zic așa, decât alta. Care sunt blocajele? Sunt câteva blocaje. Unul dintre ele este ideea, cu care noi suntem în dezacord complet, a vânzării de pachete de acțiuni ale companiilor de stat profitabile. Asta, pe de o parte, că nu este necesar, pentru că, așa cum am spus, acele companii sunt profitabile, deci lucrul ăsta e pozitiv. În al doilea rând, unele dintre ele sunt în domenii precum cel al energiei și reprezintă instrumente legitime prin care statul poate să intervină într-un astfel de domeniu atât de important din punct de vedere al impactului social. Aceasta este o măsură cu care nu suntem de acord. La fel am spus, în mod repetat și continuăm să susținem, că toate măsurile bugetare, toate cele care trebuie să fie luate acum, pe lângă cele care se referă la tăierea cheltuielilor statului, trebuie să protejeze sau să nu-i afecteze pe cetățenii cu venituri mici și medii din această țară pentru că un TVA a crescut, am mai spus-o, i-ar afecta, în primul rând, pe aceștia”, a explicat Florin Manole.

Potrivit acestuia, în acest moment nu are loc o negociere politică, ci discuții tehnice, care, ‘din păcate’, s-au prelungit.

”Astăzi de dimineață am văzut cu toții că, la trei săptămâni de la începerea dialogului public despre un eventual program de guvernare, președintele a invitat la dialog sindicatele. Dacă vă amintiți, confederațiile patronale au avut dialog la începutul acestei proceduri. Noi am zis din primul moment că un eventual acord de guvernare trebuie să fie dublat de un acord tripartit cu sindicate și patronate la masă. Am văzut că și dinspre Președinție pare să se contureze aceeași idee. Puteam să avansăm cu asta mult mai devreme”, a susținut purtătorul de cuvânt al PSD.

PSD nu s-a pronunțat încă dacă intră sau nu la guvernare, a transmis el.

”Consultarea pentru măsuri a fost inițiată de către Președinția României. Noi am participat la aceste consultări și am respectat propunerea pentru a avea această procedură. Nu noi am inițiat procedura aceasta, nu noi am făcut calendarul acesta. Noi am fost constructivi dintotdeauna. Constituția, nu PSD, spune care este procedura. Faptul că există niște negocieri înainte pe măsuri care au impact social atât de important mi se pare un lucru normal”, a afirmat Manole.

În opinia sa, ideea unui premier tehnocrat este ‘nefuncțională’.

”Am mai avut o experiență proastă cu premier tehnocrat și această guvernare va trebui să fie asumată politic în mod corect și transparent, pentru că oamenii au votat partide în Parlament, nu tehnocrați”, a evidențiat Florin Manole.

Legat de faptul că peste patru zile expiră mandatul Guvernului interimar, el a spus că nu vrea să anticipeze ce se va întâmpla. ”Președintele are toate instrumentele constituționale, iar partidele comunică între ele”, a indicat purtătorul de cuvânt al PSD.