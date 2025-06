Declarație fără precedent a unui președinte român

Când toată lumea așteaptă să rezolve problemele, noul președinte Nicușor Dan recunoaște că asupra unora încă nu s-a dumirit. De pildă, legat de justiție, Nicușor Dan a explicat miercuri că mai întâi trebuie să înțeleagă ”întreg ecosistemul” și să înțeleagă care este maniera cea mai eficace și constituțională în care să acționeze. Dar de unde să învețe? Răspunsul pe care l-a oferit este și el unul cu cântec.

Am avut niște întâlniri cu oameni din zona de Justiție, a explicat el.

Jurnalist: Vi se reproșează deja din zone ale societății civile, a unor asociații de magistrați, că nu ați avut o poziție legată de unele evenimente din justiție. Am avut o numire la Înalta Curte, o reconfirmare la Inspecția Judiciară, niște numiri de noi judecători la Curtea Constituțională. Cum priviți aceste evenimente și concret ce acțiuni aveți în vedere de acum înainte ca să faceți justiția o prioritate?

Președintele Nicușor Dan: Deci confirm tot ce am spus până acum. Formarea Guvernului s-a terminat acum două zile, moment de care a trebuit să vin aici, și mâine, după cum știți, la Bruxelles. Prefer să vorbesc de interferența mea cu Justiția (sic! – nr) după ce voi face niște lucruri concrete. Pentru moment, ce pot să vă spun că, paralel cu activitatea principală, care a fost deficitul și formarea Guvernului, am avut niște întâlniri cu oameni din zona de Justiție, întâlniri care vor continua, cu mai mulți oameni din zona de Justiție, ca să înțeleg întreg ecosistemul și să înțeleg care este maniera cea mai eficace și, evident, constituțională în care să acționez. Pe cele două evenimente pe care le-ați menționat, conform legii, atributul de a numi sau de a desfășura procedura de numire a președintelui Înaltei Curți este al Secției de Judecător din Consiliul Superior al Magistraturii, Președintele mai mult decât a putea să asiste la ședințele acestuia nu are atribuții. Pe numirea judecătorilor la Curtea Constituțională, este un atribut al celor două Camere ale Parlamentului, pe doi dintre judecători, numirea mea o s-o vedeți cam într-o săptămână de acum.